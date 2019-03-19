0553 313 94 23

AK Parti'nin Ereğli mitingi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Bizim bu topraklarda hüküm sürmemizi kıskananlar var. Bu coğrafyada ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandırmamızı hazmedemeyenler var. Dünyanın öbür ucundan ülkemize tehditler savuranlar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumlara, mağdurlara kol kanat germesinden, masum yüreklerin gür sesi olmasından rahatsız olanlar var. Dolayısıyla bizim sayın Cumhurbaşkanımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor"

19 Mart 2019 Salı 12:52
AK Parti'nin Ereğli mitingi

ZONGULDAK (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bizim bu topraklarda hüküm sürmemizi kıskananlar var. Bu coğrafyada ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandırmamızı hazmedemeyenler var. Dünyanın öbür ucundan ülkemize tehditler savuranlar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumlara, mağdurlara kol kanat germesinden, masum yüreklerin gür sesi olmasından rahatsız olanlar var. Dolayısıyla bizim sayın Cumhurbaşkanımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki eski Terminal Alanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karadeniz Ereğlililerin huzuruna çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Karadeniz Ereğli'nin emeğin ve alın terinin şehri, üretimin merkezi olduğunu dile getiren Varank, "Sizler çalışmanın, üretmenin, ekmeğimizi büyütme mücadelesinin kıymetini çok iyi bilirsiniz. Bizler işte 17 yıldır sizler daha çok üretin, daha çok kazanın diye bu şehrin hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.

Attıkları her adımda, Ereğli'nin, Zonguldak'ın gücüne güç katmayı hedeflediklerini vurgulayan Varank, yatırım, üretim ve Ar-Ge desteklerinin kentin çehresini değiştirdiğini aktardı.

Yatırım teşvikleriyle 14 bin kişiye yeni iş imkanı oluşturdukları bilgisini veren Varank, şöyle devam etti:

"Tabii bununla yetinmiyoruz. Aralık 2020'ye kadar, işe alınacak her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek. Nisan sonuna kadar, her bir ilave istihdamın SGK primleri ve vergilerinin yanı sıra 3 ay boyunca maaşını da devletimiz ödeyecek. Asgari ücret desteğimiz, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz aynen sürecek. Bütün bu teşvikleri ve destekleri daha çok Ereğlili kardeşim iş sahibi olsun diye veriyoruz. Konu iş olduğunda, konu istihdam olduğunda, devletimiz tüm imkanlarını seferber ediyor, etmeye de devam edecek."

Üretmek isteyen herkesin üretebilmesini istediklerini belirten Varank, Zonguldak'ta iki binin üzerinde kişinin KOBİ ve KOSGEB desteğinden faydalandığını, bu sayede işlerini büyüttüklerini kaydetti.

- "Zonguldak, milli gelirini 16 yılda tam 8 kat arttı"

Kentin girişimcilik ruhunu da atağa kaldırdıklarını, sundukları girişimcilik eğitimlerinden 10 bin vatandaşın faydalandığını dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verdiğimiz tüm bu destekler, refah artışı olarak ilçemize, şehrimize döndü. Zonguldak, milli gelirini 16 yılda tam 8 kat arttı. Değerli kardeşlerim, sizler için yapacak çok işimiz, büyük hayallerimiz var. Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında hep sapasağlam durdunuz. Karadeniz Ereğli vefa şehridir. Burası vefalı insanların, kendi ikbalini değil memleketin ikbalini düşünenlerin şehridir. Karadeniz Ereğli 31 Mart'ta sadece kendisi için sandığa gitmeyecek. Ülkesi için, milleti için de sandığa gidecek. İşte görüyorsunuz, bizim bu topraklarda hüküm sürmemizi kıskananlar var. Bu coğrafyada ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandırmamızı hazmedemeyenler var. Dünyanın öbür ucundan ülkemize tehditler savuranlar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlumlara, mağdurlara kol kanat germesinden, masum yüreklerin gür sesi olmasından rahatsız olanlar var. Dolayısıyla bizim sayın Cumhurbaşkanımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor. Biz Karadeniz Ereğli'nin hizmetindeyiz, emrindeyiz. Bu şehrin rengi belli. Bu şehir AK Parti'den, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana. Biz Karadeniz Ereğli'de 31 Mart'ta AK Parti mührünü bir kez daha güçlü bir şekilde vuracağız. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin."

Alaplı Organize Sanayi Bölgesinin elektrik şebeke ve enerji nakil hattı ihalesinin 27 Mart'ta yapılacağını ifade eden Varank, bu sayede OSB'de 2 bin kişilik istihdam yaratılacağını sözlerine ekledi.

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan da "31 Mart'ta vereceğiniz her bir oy, tek bir oy ülkenin geleceğiyle ilgili karara önemli katkı yapacaktır." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:52
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Garaj Günleri" ile şenlik tadında alışveriş
    1. "Garaj Günleri" ile şenlik tadında..
    2. Darende, Cumhur İttifakı’na güçlü..
    3. Kapıköy Gümrük Kapısı törenle açıldı
    4. Uluslararası Alp Disiplini 1. Etap..
    5. ANALİZ - Seçimlerin gölgesinde..
    6. Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış..
    7. Fenerbahçe'de Frey ameliyat edildi
    8. Tunceli’de 8 yeni ambulans hizmete..
    9. ‘B4’ ve ‘SCC’ ile kodlanan 2 polise..
    10. Gülden Aydın kimdir? Gazeteci Gülden..
    11. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Erken..
    12. Eggboy (yumurta çocuk) Will Connolly..
    13. Pakistan-İran sınırına tel örgü..
    14. İmamoğlu, “Biz büyük mitingimizi 1..
    15. Avrupa'nın göbeğinde bomba alarmı!
    16. AK Parti’nin Çankaya adayı Türkmen’den..
    17. TBMM Başkanı Şentop, Yeni Zelanda’daki..
    18. Altını tahtından etti! Rekor fiyata..
    19. Spordan hemen sonra duş almak zararlı..
    20. Hollanda’da soruşturma sürüyor
    21. Kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu
    22. Belçika’nın başkenti Brüksel’de..
    23. Eş zamanlı "Huzur" uygulaması..
    24. Fen liselerinin satrançta yıllardır..
    25. Dündar’dan gönül yolculuğu
    26. "Fabrikamız, 1 milyar dolarlık yeni..
    27. Sarıgöl Kızılçukur sağlık ocağına..
    28. Özel çocuklar zumba dansıyla coştu
    29. Kardeşi tarafından bıçaklandı!..
    30. Çetin: "Sporun hizmetinde olmaya devam..
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı