AK Parti'nin Elmadağ mitingi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Kandil'de terörist yok) diyen Bay Kemal'in CHP'sine rağmen, Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz." dedi.

Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Elmadağ mitingine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Elmadağlılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl önce Türkiye'ye, Ankara'ya ve Elmadağ'a koşan, koşturan bir Cumhurbaşkanı olacağımızın sözünü vermiştik. Sizlere içeride ve dışarıda milletimizin başını dik tutacağımızı söylemiştik. 5 yıl önce ülkemizi terörle mücadelede, yatırımlarda, turizmde, ulaşımda ve dış politikada başarıdan başarıya taşıyacağız demiştik. Gerekirse canımız pahasına, milletimizin iradesine leke sürdürmeyeceğimizi vadetmiştik. Rabb'ime hamdolsun sizlere mahcup olmadık. Emanetinizi, milletimizin iradesine asla halel getirmedik." diye konuştu.

Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan, "Şehirlerimizi hendek terörüyle, bombalı barikatlarla işgal etmeye çalışan bölücüleri kazdıkları çukurlara gömdük. PKK'sından PYD'sine, FETÖ'sünden DEAŞ'ına kadar eli kanlı çetelerin tamamına ağır darbeler indirdik, indiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"(Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te ve Kandil'de inlerine gireceğiz.) dedik ve girdik. İşte dün, bölücü örgütün lider kadrosundan bir grup, Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyonla imha edildi. İHA'larımızla, SİHA'larımızla, F-16'larımızla ATAK helikopterimizle daima tepelerindeyiz, enselerindeyiz. 'Kandil'de terörist yok.' diyen Bay Kemal'in CHP'sine rağmen, Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz. Bay Kemal ne diyor? 'YPG buraya niye saldırsın?' diyor. Çünkü onlarla beraber, onlarla omuz omuza. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi demokrasimize saldıran FETÖ'cü hainleri sizlerle beraber Ankara'da İstanbul'da bozguna uğrattık."

- "Devlete darbe indirenlerin darbesini geri çevirdik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım" dediğini anımsatan Erdoğan, şunları belirtti:

"O gece darbecilerle anlaşıp, Atatürk Havalimanı'ndan saat 23.15'te tankların arasında sıvışıp gitti. 01.15'te de havalimanına ailemle beraber, ben indim. Üstümüzden F-16'lar, helikopterler uçuyordu. Ama on binler Atatürk Havalimanı'ndaydı, ben milletimle beraberdim, Bay Kemal oradan kaçıp gitmişti. O, Bakırköy Belediyesinde kahvesini yudumlarken, biz de darbecilere karşı Mehmetçik'imizle, polisimizle beraber onları yok ediyorduk. Ve 16 saatte devlete darbe indirenlerin darbesini geri çevirdik ve işi bitirdik. Bunların çoğu cezaevlerinde."

Alandakilerin, "Dik dur eğilme, Elmadağ seninle" sloganına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bugüne kadar beşeri güçlerin önünde eğilmedik, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka yerde asla." yanıtını verdi.

Darbe girişimi sırasında Ankaralılarla, Elmadağlılarla ve Kahramankazanlılarla Türk siyasi tarihinin en büyük demokrasi zaferine imza attıklarını belirten Erdoğan, "Tıpkı bir asır önce İstiklal Harbi'mizde olduğu gibi vatanımızın bekasına kasteden alçakları ve arkalarındaki güçlerle yenilgiye uğrattık. İnşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah size, itimadınıza ve dualarınıza layık olacağız. Fakat bunun için devletimizin, demokrasimizin güçlü olması lazım. Bunun için milli iradenin bir kez daha sandıkları fethetmesi lazım. Bunun için Elmadağ'ın, Ankara'nın yanımızda sapasağlam durması lazım." diye konuştu.

- "31 Mart seçimleri aynı zamanda beka seçimleridir"

Milletiyle birlikte yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani gücün olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. Kardeşlikle dayanışmayla büyüyen bir ülkenin önünü hiç kimse kesemez, cesaret dahi edemez. İşte bunun için 31 Mart seçimleri sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sandıklara gitmeyi ihmal etmemesini istedi.

Erdoğan, "Şimdi birileri diyor ki 'Seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü bir intikam seçimidir.' Be ahmak, neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış beyni. Neyin intikamını alıyorsun? 15 Temmuz'un intikamını alıyormuş. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz. Halkıma 'terörist' ifadesini kullandığımı söyleyenlere de yargıda gereken dersi vereceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddialarını anımsatan Erdoğan, "Makbuzlar çıkarttı, ben ve ailem paralarımızı orada saklıyormuşuz. Dava açtık, ilk turunu kazandık, 2,5 milyon. Şimdi istinaf mahkemesinde, buradan geldikten sonra Mehmetçik Vakfına hibe edeceğim." diye konuştu.

Hep birlikte çok çalışarak seçimde sandıklardan AK Parti'nin birinci parti olarak çıkması için milletvekilleri, bakanlar ve tüm teşkilat mensuplarıyla sahalarda bulunduklarını bildiren Erdoğan, hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye'yi dolaştıklarını ve 82 milyonun her ferdine 31 Mart'ın önemini anlattıklarını söyledi.

(Sürecek)