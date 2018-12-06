AK Parti'nin Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz oldu

EDİRNE (AA) - AK Parti'nin Edirne Belediye Başkanı adayı avukat Koray Uymaz oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Edirne Belediye Başkanı adayının Koray Uymaz olduğunu açıkladı.

Uymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'nin değişime hazır olduğunu söyledi.

Edirnelinin 1 Nisan sabahı AK belediyecilikle tanışacağını ifade eden Uymaz, "Edirneli yıllardır özlemini çektiği belediyecilik hizmetleriyle AK belediyecilik sayesinde tanışacak. Kayıp yılları kısa sürede telafi edeceğiz. Edirne belediye hizmetleriyle, AK belediyecilikle marka şehir olacak çünkü Edirneli 'Artık değişim, gelişim.' diyor. Bu iş artık tamam, AK sesler duyulmaya başladı. Halkımızın desteğiyle 1 Nisan sabahında değişim başlayacak." diye konuştu.

- Koray Uymaz'ın öz geçmişi

Koray Uymaz 1973'te Edirne'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Uymaz, 20 yıldır Edirne Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürüyor.

AK Parti il kurucuları arasında yer alan Uymaz, AK Parti Merkez İlçe ve İl başkanlıkları görevini yürüttü.

3 dönem Edirne Barosu yönetim kurulu üyeliği ve saymanlığı görevlerinde bulunan Uymaz, pek çok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev alıyor.



Uymaz, evli ve bir çocuk babası.