AK Parti'nin Düzce mitingi

DÜZCE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 81 vilayetini parçalara bölmenin hesabı içinde olanlara, pazar günü en güzel cevabı, demokratik ortamda verelim. 16 bin 500 kilometreden dinimize saldıranlara cevabı verelim. Taksim Meydanı'nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Düzce mitinginde yaptığı konuşmada, Düzce'de, AK Parti Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'yle beraber dikey mimariye asla prim vermeyeceklerini belirtti.

Zemin artı 3'ün üzerine asla çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Çıkma balkonların olmaması lazım. Bu kardeşlerimize destek verelim ve bu çıkma balkonlar olmasın. Depremlerin en tehlikeli tehdit eden özelliği budur. Zira yaklaşık 4,5 yıl İstanbul gibi bir şehirde belediye başkanlığı yaptım. E sen de (Faruk Özlü) projecisin. Her ne kadar makine mühendisi olsan da projeci özelliğin var. Dolayısıyla bu konuda inşallah Düzcemiz'de bir değişimi, dönüşümü, kentsel dönüşüm bazında yapmaya devam edeceğiz. Nitekim Düzce depreminden sonra elhamdülillah Düzce'de çok büyük bir değişim oldu ama daha da olması lazım. Bunları da yapalım. Bu güzellikleri Düzce'nin tamamında inşallah görelim. Bize tabi Düzce halkının da bu konuda yardımcı olması lazım. Öyle mi?" diye konuştu.

Düzce Üniversitesi'nin sadece bölgede değil, tüm Türkiye'de bir marka olma yolunda ilerlediğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzce merkezde yeni yaptığımız devlet hastanesi, yoğun bakım, yeni doğan ünitesi ve diğer birimleriyle adeta bir bölge hastanesi gibi çalışıyor. Akçakoca'ya kazandıracağımız devlet hastanesinin yer sorununu çözdük. İnşallah yakında inşaatına başlıyoruz. Şehrimizin turizm potansiyelini değerlendirmek için özellikle Karadeniz'e açılan kapımız olan Akçakoca'da çok önemli yatırımlar hayata geçiriyoruz. Restorasyonu süren Ceneviz Kalesi ve inşa edeceğimiz yat limanı şehrin turizmine ciddi hareketlilik getirecektir. Efteni Gölü Kuş Cenneti projesini başlattık. Süratle tamamlayacağız. Tabi ben sadece Düzce merkeze hitap etmiyorum, Düzce'nin diğer ilçelerine de hitap ediyorum. Faruk Başkan alınma yani. Onun için ilçe belediye başkan adaylarım da burada, 'Eyvallah' diyecek, onlar planı, programı buna göre yapacak. İnşa edilen modern otogarla Düzce'nin bu alandaki önemli bir eksiği de tamamlanmış oldu. Şimdi de Acarsuyu ve Karaca derelerini Melen Su Parkı'yla birleştirerek, 16 kilometrelik bir su ve yeşil koridor oluşturuyoruz."

- "Spora bizim kadar önem veren hiçbir iktidar olmadı"

Düzce'de inşası süren spor salonuna ilave olarak amatör kulüplerin hizmet binalarına kadar pek çok spor tesisini Düzceli gençlerin hizmetine sunacaklarını aktaran Erdoğan, "Ben de 16 yıl amatör kümede futbol oynamış birisi olarak gençlerimizin inşallah bu derdine derman olacağız. Şunu bilin ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde spora bizim dönemdeki kadar önem veren hiçbir iktidar olmamıştır. Hem profesyonelde hem amatörde." ifadelerini kullandı.

Kuzey Çevre Yolu'nun ilk etabını hizmete açtıklarını, ikinci etabına da yakında başlayacaklarını aktaran Erdoğan, böylece Düzce'de şehir içi trafiğin tamamen rahatlayacağını aktardı.

Düzce'de yapacakları daha çok işleri olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tam bir proje ve hizmet insanı olan Sanayi ve Teknoloji eski Bakanımız Faruk Özlü kardeşimi buraya aday olarak gönderdiysek bunun bir sebebi var. Nedir o? İşte bu dönüşüm, değişimi başarmak. Kendisinin bugüne kadar Türkiye ve Düzce için yaptıklarını, yapacaklarını en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah bir Cumhurbaşkanı olarak şahsım, merkezde Faruk Özlü kardeşim, ilçelerde diğer belediye başkan adayı kardeşlerim el ele vereceğiz ve Düzcemizi daha ileri noktaya taşıyacağız. Milletvekillerimizle beraber bu dayanışma içinde bunu yürüteceğiz. Pazar günü merkezde Faruk kardeşimizle ilçe belediye başkan adaylarımızı rekor bir oyla göreve getireceğinize inanıyorum. Düzce bugüne kadar bizi hiç üzmedi, hiç yanıltmadı. İnşallah bu seçimlerde de Düzce rekorlar listesinin en üstlerinde yer alacaktır."

Alandaki vatandaşlara, "Düzce, 31 Mart'ta tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor musun?", "Düzce, 31 Mart'ta tercihini gönül belediyeciliğinden yana kullanıyor musun?", "Düzce, 31 Mart'ta merkezde ve tüm ilçelerde bir kez daha tulum çıkartıyor musun?" sorularını yönelten Erdoğan, "Evet" yanıtını aldı.

- Ülkemizin zayıflaması, kardeşlerimizin başında kara bulutların toplanması demektir"

Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekare vatan topraklarından ibaret bir yer olmadığını belirten Yıldırım, "Burası kendi vatandaşları yanında Balkanlardan Kafkaslara, Kırım'dan Kuzey Afrika'ya kadar coğrafyamızın dört bir yanında insanlarımızın vatan bildiği bir ülkedir. Türkiye'nin güçlü olması, tüm bu coğrafyalardaki kardeşlerimizin güven içinde, huzur içinde yaşaması anlamına geliyor. Ülkemizin zayıflaması, takatten düşmesi tüm bu coğrafyalardaki kardeşlerimizin başında kara bulutların toplanması demektir." dedi.

Katılımcılardan Düzce dışındaki akrabalarını telefonla aramalarını isteyen Erdoğan, "Çünkü bu hareket bir davadır, orada bir dayanışma vardır. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Birileri 'Bırakın, artık şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım' diyebilirler. İşimize bakalım. Türkiye'nin 81 vilayetini parçalara bölmenin hesabı içinde olanlara pazar günü en güzel cevabı demokratik ortamda verelim. 16 bin 500 kilometreden dinimize saldıranlara cevabı verelim. Taksim Meydanı'nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim. Bunların kimler olduğunu söylememe gerek var mı?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet", "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." söylemini katılımcılarla birlikte söyleyerek, tamamladı.

- Notlar

Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası vatandaşlara çay ve oyuncak dağıttı.

Alandan bir süre ayrılmayan Erdoğan, sahne önüne gelerek gençlerle ve vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

(Bitti)











