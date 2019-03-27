0553 313 94 23

AK Parti'nin Düzce mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3)- "Türkiye'nin 81 vilayetini parçalara bölmenin hesabı içinde olanlara, pazar günü en güzel cevabı, demokratik ortamda verelim. 16 bin 500 kilometreden dinimize saldıranlara cevabı verelim. Taksim Meydanı'nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim"- "(Kentsel dönüşüm) Çıkma balkonların olmaması lazım. Depremlerin en tehlikeli tehdit eden özelliği budur. Nitekim Düzce depreminden sonra elhamdülillah Düzce'de çok büyük bir değişim oldu ama daha da olması lazım. Bunları da yapalım. Bu güzellikleri Düzce'nin tamamında inşallah görelim"- "Pazar günü merkezde Faruk kardeşimizle ilçe belediye başkan adaylarımızı, rekor bir oyla göreve getireceğinize inanıyorum. Düzce bugüne kadar bizi hiç üzmedi, hiç yanıltmadı. İnşallah bu seçimlerde de Düzce rekorlar listesinin en üstlerinde yer alacaktır"

27 Mart 2019 Çarşamba 14:01
AK Parti'nin Düzce mitingi

DÜZCE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin 81 vilayetini parçalara bölmenin hesabı içinde olanlara, pazar günü en güzel cevabı, demokratik ortamda verelim. 16 bin 500 kilometreden dinimize saldıranlara cevabı verelim. Taksim Meydanı'nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Düzce mitinginde yaptığı konuşmada, Düzce'de, AK Parti Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü'yle beraber dikey mimariye asla prim vermeyeceklerini belirtti.

Zemin artı 3'ün üzerine asla çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Çıkma balkonların olmaması lazım. Bu kardeşlerimize destek verelim ve bu çıkma balkonlar olmasın. Depremlerin en tehlikeli tehdit eden özelliği budur. Zira yaklaşık 4,5 yıl İstanbul gibi bir şehirde belediye başkanlığı yaptım. E sen de (Faruk Özlü) projecisin. Her ne kadar makine mühendisi olsan da projeci özelliğin var. Dolayısıyla bu konuda inşallah Düzcemiz'de bir değişimi, dönüşümü, kentsel dönüşüm bazında yapmaya devam edeceğiz. Nitekim Düzce depreminden sonra elhamdülillah Düzce'de çok büyük bir değişim oldu ama daha da olması lazım. Bunları da yapalım. Bu güzellikleri Düzce'nin tamamında inşallah görelim. Bize tabi Düzce halkının da bu konuda yardımcı olması lazım. Öyle mi?" diye konuştu.

Düzce Üniversitesi'nin sadece bölgede değil, tüm Türkiye'de bir marka olma yolunda ilerlediğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzce merkezde yeni yaptığımız devlet hastanesi, yoğun bakım, yeni doğan ünitesi ve diğer birimleriyle adeta bir bölge hastanesi gibi çalışıyor. Akçakoca'ya kazandıracağımız devlet hastanesinin yer sorununu çözdük. İnşallah yakında inşaatına başlıyoruz. Şehrimizin turizm potansiyelini değerlendirmek için özellikle Karadeniz'e açılan kapımız olan Akçakoca'da çok önemli yatırımlar hayata geçiriyoruz. Restorasyonu süren Ceneviz Kalesi ve inşa edeceğimiz yat limanı şehrin turizmine ciddi hareketlilik getirecektir. Efteni Gölü Kuş Cenneti projesini başlattık. Süratle tamamlayacağız. Tabi ben sadece Düzce merkeze hitap etmiyorum, Düzce'nin diğer ilçelerine de hitap ediyorum. Faruk Başkan alınma yani. Onun için ilçe belediye başkan adaylarım da burada, 'Eyvallah' diyecek, onlar planı, programı buna göre yapacak. İnşa edilen modern otogarla Düzce'nin bu alandaki önemli bir eksiği de tamamlanmış oldu. Şimdi de Acarsuyu ve Karaca derelerini Melen Su Parkı'yla birleştirerek, 16 kilometrelik bir su ve yeşil koridor oluşturuyoruz."

- "Spora bizim kadar önem veren hiçbir iktidar olmadı"

Düzce'de inşası süren spor salonuna ilave olarak amatör kulüplerin hizmet binalarına kadar pek çok spor tesisini Düzceli gençlerin hizmetine sunacaklarını aktaran Erdoğan, "Ben de 16 yıl amatör kümede futbol oynamış birisi olarak gençlerimizin inşallah bu derdine derman olacağız. Şunu bilin ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde spora bizim dönemdeki kadar önem veren hiçbir iktidar olmamıştır. Hem profesyonelde hem amatörde." ifadelerini kullandı.

Kuzey Çevre Yolu'nun ilk etabını hizmete açtıklarını, ikinci etabına da yakında başlayacaklarını aktaran Erdoğan, böylece Düzce'de şehir içi trafiğin tamamen rahatlayacağını aktardı.

Düzce'de yapacakları daha çok işleri olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tam bir proje ve hizmet insanı olan Sanayi ve Teknoloji eski Bakanımız Faruk Özlü kardeşimi buraya aday olarak gönderdiysek bunun bir sebebi var. Nedir o? İşte bu dönüşüm, değişimi başarmak. Kendisinin bugüne kadar Türkiye ve Düzce için yaptıklarını, yapacaklarını en iyi sizler biliyorsunuz. İnşallah bir Cumhurbaşkanı olarak şahsım, merkezde Faruk Özlü kardeşim, ilçelerde diğer belediye başkan adayı kardeşlerim el ele vereceğiz ve Düzcemizi daha ileri noktaya taşıyacağız. Milletvekillerimizle beraber bu dayanışma içinde bunu yürüteceğiz. Pazar günü merkezde Faruk kardeşimizle ilçe belediye başkan adaylarımızı rekor bir oyla göreve getireceğinize inanıyorum. Düzce bugüne kadar bizi hiç üzmedi, hiç yanıltmadı. İnşallah bu seçimlerde de Düzce rekorlar listesinin en üstlerinde yer alacaktır."

Alandaki vatandaşlara, "Düzce, 31 Mart'ta tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor musun?", "Düzce, 31 Mart'ta tercihini gönül belediyeciliğinden yana kullanıyor musun?", "Düzce, 31 Mart'ta merkezde ve tüm ilçelerde bir kez daha tulum çıkartıyor musun?" sorularını yönelten Erdoğan, "Evet" yanıtını aldı.

- Ülkemizin zayıflaması, kardeşlerimizin başında kara bulutların toplanması demektir"

Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekare vatan topraklarından ibaret bir yer olmadığını belirten Yıldırım, "Burası kendi vatandaşları yanında Balkanlardan Kafkaslara, Kırım'dan Kuzey Afrika'ya kadar coğrafyamızın dört bir yanında insanlarımızın vatan bildiği bir ülkedir. Türkiye'nin güçlü olması, tüm bu coğrafyalardaki kardeşlerimizin güven içinde, huzur içinde yaşaması anlamına geliyor. Ülkemizin zayıflaması, takatten düşmesi tüm bu coğrafyalardaki kardeşlerimizin başında kara bulutların toplanması demektir." dedi.

Katılımcılardan Düzce dışındaki akrabalarını telefonla aramalarını isteyen Erdoğan, "Çünkü bu hareket bir davadır, orada bir dayanışma vardır. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Birileri 'Bırakın, artık şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım' diyebilirler. İşimize bakalım. Türkiye'nin 81 vilayetini parçalara bölmenin hesabı içinde olanlara pazar günü en güzel cevabı demokratik ortamda verelim. 16 bin 500 kilometreden dinimize saldıranlara cevabı verelim. Taksim Meydanı'nda ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim. Bunların kimler olduğunu söylememe gerek var mı?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet", "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." söylemini katılımcılarla birlikte söyleyerek, tamamladı.

- Notlar

Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası vatandaşlara çay ve oyuncak dağıttı.

Alandan bir süre ayrılmayan Erdoğan, sahne önüne gelerek gençlerle ve vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

(Bitti)




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:01
  1. AK Parti'nin Düzce Mitingi
  2. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyuşturucu ticaretine gözaltı
    1. Uyuşturucu ticaretine gözaltı
    2. Kaymakam Türkmen, emekli güvenlik..
    3. BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim..
    4. Gökçe’den seçim ziyaretleri
    5. İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi..
    6. Genç girişimcilerden MTB’ye ziyaret
    7. Putin'i işaret etti! Poroşenko Pazar..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP’nin..
    9. HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi..
    10. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum..
    11. Burhaniyeli simitçi şiir sevgisi
    12. Mehmet Metin: "Çok turist gelmesi, çok..
    13. Kadın belediye meclis üyesi adayının..
    14. Koruma Kurulu toplantısı Yalova..
    15. Bakırköy’de önce tır, ardından tur..
    16. Suriye’deki iç savaşın mağduru..
    17. Erenlerli kadınlar kahvaltıda bir..
    18. Develi’de Asayiş ve Huzur Toplantısı..
    19. Yavru TEMA’cılar çevre bilinci..
    20. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Mart..
    21. Diyarbakır emniyeti kumar oynatılan..
    22. "Hayalim katil olmaktı" diyerek yoldan..
    23. Oğuzhan Kabasakal: “Mustafa Cengiz’in..
    24. Donarak ölen göçmenin cenazesine ilçe..
    25. Bakan Kasapoğlu, Siteler esnafını..
    26. Avrupa Parlamentosunun "tek saat"..
    27. Çorlu Havalimanının adı değişti
    28. Düzce Üniversitesi’nde Güvenli Çalışma..
    29. İstanbul Havalimanı’nda ülkelerin..
    30. Yanan evden komşusu tarafından..
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!