AK Parti'nin Düzce mitingi

DÜZCE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir ortamda şu veya bu sebeple sandığa gitmemek, bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir." dedi.

Erdoğan, partisinin Düzce mitinginde yaptığı konuşmada, siyasi partilerin ilkeleriyle ayakta durduğuna, asıl dikkat edilmesi gerekenin, bu seçimlerin gerisindeki asıl niyetler olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlerin formülünün, kendilerini yıpratmak ve güçleri yeterse de yıkmak olduğunu ifade eden Erdoğan, miting alanındaki ekranlardan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçimlerle ilgili bazı sözlerinin yer aldığı videoları izletti.

Erdoğan, Sezai Temelli'nin Kürt olmadığını, Kürtler üzerinden istismar yaptığını, Türkiye'de de Kürdistan diye bir bölge bulunmadığını belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Buradan onlara mama çıkmaz o ayrı mesele. Fakat, şimdi 'Ankara da bilecek ki' diyor. Ankara'da yaşayan Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Siz gidip de Mehmet Özhaseki kardeşim orada dururken, oyunuzu soyadı Yavaş olan bu adama mı vereceksiniz? Bu adam durmadan seçim kaybeden birisi. Belediyeciliği falan bilen birisi değil. 5 dönem Kayseri gibi büyük şehre Belediye Başkanı olmuş Özhaseki dururken, ardından milletvekilliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış, Güneydoğu'da, Doğu'da bu kadar emeği olan Özhaseki dururken, oyunuzu gidip bu Yavaş'a mı vereceksiniz? Aynı şey şimdi Düzce için geçerli. Konuşuyor, 'Batıda, MHP'ye, AK Parti'ye oy vermeyeceğiz.' diyor. Sen kimsin. Benim Kürt vatandaşlarımın, kardeşlerimin oyları, senin iradende mi, senin ipoteğin altında mı? Şimdi pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı vuralım ve dünyanın da kaç bucak olduğunu anlasınlar."

Erdoğan, Sezai Temelli'nin, çok sevmesi durumunda Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan'a gidebileceğini belirterek, "Ama bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Bu ülkeyi böldürtmeyiz. Kim olduğuna, hangi partiden olduğuna, fikrine, zikrine bakmaksızın, peşinen karşımızdakileri destekleyeceklerini söylüyorlar. Böyle bir ortamda, şu veya bu sebeple sandığa gitmemek, bize değil ülkeye ve millete ceza vermektir. Hiçbir vatandaşımın böyle bir vebali göze alacağını düşünmüyorum. Pazar günü tarihimizin en büyük katılım oranlarından biriyle seçimleri gerçekleştireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

- "Oyların sonuçlara yansımasını da takip etmek gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandığa gitmek kadar, sandığa giren oyların resmi sonuçlara yansımasının da çok sıkı takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, demokrasi tarihinde sandığın namus olduğunu, bu uğurda nice mücadeleler verildiğini, fedakarlıklar yapıldığını ve acılar çekildiğini anlattı.

Erdoğan, sandıkta oyunu kullanan herkesten, bunun en sağlıklı şekilde sonuçlara yansımasını takip etmesini beklediğini ifade etti.

Düzce'den verilecek sesin Bolu Dağı'nın ötesinden bile duyulmasını isteyen Erdoğan'ın "Düzce, 31 Mart'ta milli iradeye, sandıkta kullanacağın oyuna ve sandığın kendisine sahip çıkıyor musun? Düzce, 31 Mart'ta şehrine ve ülkene sahip çıkıyor musun? Düzce, 31 Mart'ta pusuda bekleyen darbecilere, cuntacılara, vesayetçilere derslerini veriyor musun? Düzce, 31 Mart'ta istiklalimize ve istikbalimize kasteden alçaklara günlerini gösteriyor musun? Düzce, 31 Mart'ta büyük ve güçlü Türkiye için bir kez daha AK Parti diyor musun?" sözlerine, miting alanındaki vatandaşlar "Evet" karşılığını verdi.

- Düzce'ye yapılan yatırımlar

Düzce'yi sadece aşkla sevmekle kalmadıklarını, her alanda eşi ve benzeri görülmemiş hizmetlerle de tanıştırdıklarını belirten Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "17 yılda ne yaptınız?" diye sorduğunu anımsatarak, ekranlardan Düzce'ye yapılan yatırımları gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal bak, sadece Düzce'ye ne yaptığımızı inşallah izlemişsindir. Hiç olmazsa CHP'ye gönül veren kardeşlerim izlemiştir. Çünkü Bay Kemal'in sıkıntıları var. Aynı zamanda bakan kördür. Kulağı vardır duymaz, ağzı vardır hakkı konuşmaz, çünkü gönlü mühür. Geçen yine Hatay'a gitmiş. Hatay'da başkana 'Burada baraj var mı?' diyor. Ben '6 baraj, 3 tane gölet yaptıracağız, yaptık' dedim. O da onu soruyor. Bunların kılavuzu karga." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, Hatay'da baraj olmadığına ilişkin sözlerinin yer aldığı videoyu izleten Erdoğan, yine ekranlardan Hatay'da yapılan barajları gösterdi.

Erdoğan, "Bay Kemal bak eserlerle konuşuyorum. Senin başkanın kendi ilinde ne var haberi yok. Kılavuzu karga olanın nokta nokta..." dedi.

Düzce'ye toplamda 11 katrilyon yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Durmak yok, yola devam. İnsanın, yaşamın olduğu yerde yatırım noktalanmaz. Dünya geliştikçe, insanoğlu nüfusu itibarıyla arttıkça ve bu gelişme ve nüfusa göre oradaki yatırımlar da artacaktır. Bizler de, Düzcemize bunları artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)