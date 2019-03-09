AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın artık Kandil yerine kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ettiğini belirterek "Bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan değil emanetinize sahip çıkacak, karakterli belediye başkanları vadediyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığınca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçime 22 gün kaldığını hatırlatarak partililerden çok çalışmalarını istedi.

"Korkmak yok. Kork Allah'tan korkmayandan" ifadesini kullanan Erdoğan, 31 Mart'ta Diyarbakırlılara "adam gibi belediye başkanları hizmet için çalışacak belediyeler" vadettiklerini söyledi. Erdoğan, "Biz bodrum katlarında teröristlerce sorguya çekilen, tokatlanan belediye başkanları değil, emanetinize sahip çıkacak karakterli belediye başkanları vadediyoruz. Diyarbakır artık Kandil yerine kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, kentin şehrin kaynaklarını çukura, hendeğe gömen değil yatırıma, işe, aşa, istihdama dönüştüren ehil belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ettiğini belirterek Diyarbakır'ın 31 Mart'ta tercihini bu yönde yapacağına inandığını söyledi.

"Diyarbakır 31 Mart'ta, şehrimize sahip çıkıyor muyuz, irademize sahip çıkıyor muyuz, 'tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi', 'gönül belediyeciliği' diyor muyuz, büyükşehir ve ilçelerimizde belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, meydandan aldığı "Evet" cevabı üzerine "Maşallah, tebarekallah Diyarbakır'a inanıyorum, Diyarbakır'a güveniyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin tüm şehirlerinin olduğu gibi Diyarbakır'ın da bir geri kalmışlık meselesi olduğunu dile getirerek "Biz 17 yıldır gece gündüz çalışarak ülkemizin ve bölgemizin diğer şehirleriyle birlikte Diyarbakır'ı da geçmişte eşi benzeri görülmemiş hizmetlere kavuşturduk." diye konuştu.

Diyarbakır'a bugüne 41 milyar yatırım yaptıklarına işaret eden Erdoğan, "Laf değil. Bunları Bay Kemal anlamaz. Bunları bu HDP'liler anlamaz. Bunların eline para geldiği zaman Kandil'e gönderirler, biz ise milletin bu parasını Diyarbakır'a, eğitime, sağlığa, adalete, emniyete, yola, ulaşıma tarıma." dedi.

Kentte eğitim, spor, sağlık, altyapı, ulaşım, alanında hayata geçirilen yatırımlar ve sosyal yardımlar hakkında bilgi veren Erdoğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, yaşlılara ve engellilere toplam 7,5 milyar liralık destek verdikleri bildirdi.

- "Bu HDP'de bunlar olur mu"

Diyarbakır'da toplam bin 242 yataklı 17 hastaneden oluşan 46 tesis kazandırdıklarını belirten Erdoğan, kente 2 şehir hastanesi birden yapılacağını bildirdi. Erdoğan, Kayapınar'daki 750 yataklı şehir hastanesinin ihale safhasında olduğunu, bin yataklı diğer şehir hastanesi için de arsa temini sağlandığını anlattı.

"Bu HDP'de bunlar olur mu, onların böyle bir derdi var mı?" diye soran Erdoğan'a meydandakiler "Hayır" yanıtını verdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar sadece bodrum katlarında maalesef dayakla, tehditle insanları o şekilde tedavi ediyorlar. İşte 31 Mart'ta bu hesabı hep birlikte sormamız lazım. Benim Diyarbakırlı kardeşim böyle bir hastaneye layık değil mi? Ama bunların böyle bir derdi var mı? Bunların derdi çukur, bunların derdi çöp, bunların derdi çamur. Şu Diyarbakır'da yapılmış ne varsa bunları biz yaptık, biz. Bunların yapılmış en ufak bir şeyi yok. Biz de bu kayyum kardeşimizi Diyarbakır'a belediye başkan adayı yaptık."

Erdoğan, kentteki 77 medeniyet şahikası eserin restorasyonunu gerçekleştirdiklerini bildirdi. Çukur eylemleri sırasında 187 hektarlık Sur alanının, 63 hektarının ciddi zarar gördüğünü hatırlatan Erdoğan, buradaki 3 bin 695 bağımsız birimi, 17 anıt tescilli yapıyı ve 638 korunmaya değer yapıyı hasarlı olarak tespit edip yeniden ihyasına başladıklarını anlattı.

- "Bunlar çok acımasız"

"Bunlar çok acımasız, buraları bombaladılar, o canım tarih kokan Osmanlı'nın mirası Kurşunlu Camisi'ni adete yıkılacak duruma getirdiler." diyen Erdoğan, daha önce restorasyonları yapılan ancak çukur eylemlerinde zarar gören cami ve kiliselerin restorasyon çalışmalarının tamamlandığına işaret etti.



Erdoğan, Sur'daki 4 bin 922 hak sahibiyle uzlaşma sağlayarak bölgeyi yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade ederek terör olaylarından zarar gören vatandaşlara toplam 120 milyon lira tutarında kira ve eşya yardımı yapıldığını söyledi.

Diyarbakır kimliğinin önemli bir parçası olan bin 400 tarihi taş evi yeniden canlandırdıklarını dile getiren Erdoğan, Sur'da 152 bin metrekarelik alana millet bahçesi yaptıklarını, Dicle Vadisi Millet Bahçesi'nin yapımının ise sürdüğünü kaydetti.

(Sürecek)