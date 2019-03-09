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AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "(Nefret) diyenlere karşı 'inadına adalet, hukuk, kardeşlik' diyeceğiz. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bu Diyarbakır, 31 Mart'ta da desteğini tüm dünyaya ispat edecek"- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "Diyarbakır 31 Mart'ta yedi düvele tokat atacak, okyanusta tsunami oluşturacak"

09 Mart 2019 Cumartesi 18:16
AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "(Nefret) diyenlere karşı 'inadına adalet, hukuk, kardeşlik' diyeceğiz. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bu Diyarbakır, 31 Mart'ta da desteğini tüm dünyaya ispat edecek." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, iki gün önce de Diyarbakır'da olduğunu hatırlatarak, "Bizleri bağrınıza bastınız. Bugün de Cumhurbaşkanımızı bağrınıza basıyorsunuz. İyi ki varsınız Diyarbakır. Üreten, emek veren, alın teri döken siz kardeşlerimizin emrindeyiz." ifadesini kullandı.

Dünyanın kıskandığı bu ülkeye, coğrafyaya ve kardeşliğe daima sahip çıkacaklarını belirten Kasapoğlu, sevgiyi, merhameti çoğaltacaklarını dile getirdi. Kasapoğlu, "(Nefret) diyenlere karşı 'inadına adalet, hukuk, kardeşlik' diyeceğiz. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bu Diyarbakır, 31 Mart'ta da desteğini tüm dünyaya ispat edecek." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da sahabeler ve peygamberler şehri Diyarbakır'ın bugün bir başka olduğunu söyledi.

"Birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı, Hevsel bahçelerinin sahibi, Dicle nehrinin yatağı, bereketli toprakları ve gönlü zengin insanları, kalbi vatan ve millet aşkıyla dolu, inançlı, imanlı, itikatlı insanların şehri Diyarbakır." ifadesini kullanan Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar milletten aldığı yetkiyi millete hizmet için kullandığını dile getirdi.

Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik ve beraberlik içinde dünyaya vereceği mesajlar olduğunu belirterek, "Diyarbakır 31 Mart'ta yedi düvele tokat atacak, okyanusta tsunami oluşturacak." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, belediye başkan adayları için güçlü bir destek beklediklerini söyledi.

Diyarbakır'ın bugün büyük coşkuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladığını vurgulayan Usta, "Dili, dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun kimseyi ayırt etmeden hizmet aşkıyla çaba gösteriyoruz. Size hizmet etmek için buradayız. Çukura, çamura, çöpe değil, altyapıdan, üstyapıya donatılmış bir Diyarbakır olarak devam etmesi için size güveniyor ve inanıyoruz." dedi.

- "AK Parti belediyeciliğiyle bu şehir geçmiş yaralarını tedavi edecek"

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, vatandaşların huzuru, güveni ve sağlığı için en güzel projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Atilla, "Onların yıktığı yerleri biz yeniden yaptık, onların tahrip ettiği yerleri biz yeniden onardık. Onlar, siz hemşehrilerimize kan ve gözyaşını reva gördü. Onlar, bu şehrin kaynaklarını, parasını sizlere hizmet yolunda harcamadılar. Onların aksine biz milletin parasını yine millete harcadık. Bu hizmetleri yaparken de belediyeyi bir kuruş borçlandırmadık." ifadesini kullandı.

Halkın daha huzurlu, daha güvenli ve daha güzel bir şehirde yaşaması için 'işimiz gücümüz Diyarbakır' diyerek çalıştıklarını belirten Atilla, şunları kaydetti:

"Şimdi artık AK Parti belediyeciliği zamanı. İnanıyoruz ki AK Parti belediyeciliğiyle ile bu şehir geçmiş yaralarını tedavi edecek, her türlü zulüm bertaraf edilecek, kendi külünden yeniden doğacak. Biz bu şehri, bu şehirde yaşayanlarla birlikte yöneteceğiz. 'Herkesin sesine kulak vereceğiz.' dedik ve öyle de yaptık."

Yeni dönemde de "İsteyince oluyor" şiarıyla vatandaşın isteklerini gerçekleştireceklerini vurgulayan Atilla, Türkiye'nin gelecek vizyonuna ülkenin önemli marka şehri olan Diyarbakır'ı layıkıyla taşımak istediklerini ifade etti.

Atilla, "Şehrimizde yaşayan insanlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşam standartlarını yükseltmek için gece gündüz demeden Diyarbakır için daha çok üreteceğiz, daha çok çalışacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:16
  1. AK Parti Miting
  2. Diyarbakır

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