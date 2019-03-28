AK Parti'nin Çubuk mitingi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi tökezletmek için el ovuşturanlar var, onların değirmenine gönüllü olarak su taşıyan birtakım siyasetçiler var. Çıkmış 'pazar günü intikam' diyen, beyni sulanmış olanlar var. Onun için pazar günü çok önemli. 'Beka meselesi' deyişimiz oradan kaynaklanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Atatürk Parkı'nda düzenlenen Çubuk mitinginde halka hitap etti.

Erdoğan, yapısal reformlardan reel ekonominin desteklenmesine, istihdamın artırılmasına kadar her alanda Türkiye'nin önünde yepyeni bir dönem açacaklarını söyledi. Erdoğan, istihdamda tüm sıkıntılara rağmen geçen yıl net 550 bin kişilik bir artış sağlamayı başardıklarına dikkati çekerek, başlatılan istihdam seferberliğiyle hedeflerinin yıl sonuna kadar, 2,5 milyonluk ilave istihdama ulaşmak olduğunu vurguladı. Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'dan sonra 1,5 milyon rakamını görmüştük. Bu defa çıtayı daha da yükseğe koyuyoruz." dedi.

Bu yıl bitmeden çiftçiler ve üreticiler başta olmak üzere ülkedeki her kesimin, ekonomideki olumlu gelişmelerin hayatına yansımalarını görmeye başlayacağının altını çizen Erdoğan, bunun için 31 Mart'ın çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 31 Mart seçimlerinden istikrar ve güven ortamını destekleyecek bir sonuçla çıkması gerektiğini vurgulayarak, "Ama bu sadece yerele sırtını dayayanlarla değil. Şu anda merkezi yönetim bizde değil mi? Ülkenin Cumhurbaşkanı ben değil miyim? Kabinenin yöneticisi ben değil miyim? İşte şu anda bu kardeşinizin sırt sırta vereceği eğer yerel yönetimler olursa, o zaman durum çok daha farklı olacaktır. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de tüm büyükşehirlerimizde bu dayanışmamız Türkiye'yi uçuracaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin etrafının, ülkenin tökezlemesini bekleyenlerle dolu olduğunu belirten Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca terör koridoru kurmak isteyenler 31 Mart'ı bekliyor. Başta Bay Kemal bekliyor. Evet ne diyor? 'YPG'den bize zarar gelir mi?' Şu anlayışa bak, şu yaklaşıma bak. Şu anda Türkiye'nin güneyinde Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunda kimler var? YPG var. Bunlar oradan bize saldırılar yapmadılar mı? Bu YPG bizim 100'ü aşkın kardeşimizi şehit etmedi mi? Ya sende nasıl bir akıl var?" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında camide ibadet eden 51 kişinin şehit edildiğini anımsatan Recep Tayyip Erdoğan, alandakilere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı ifadelerinin yer aldığı video izlettirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi bu adamın Avustralyalı senatörden ne farkı var? O da aynı, bu da aynı. Ne diyor? 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Kim bu? Bay Kemal. Yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de bir siyasi partinin başındaki bu Bay Kemal ne demek istiyor? Ya sen önce bir defa aynaya bak. Sen nesin? Kimsin? Yani Müslümanlar'ın karşısına geldiğin zaman bu ülkede, bukalemun gibi değişeceksin ama kalkıp böyle bir şey olduğu zaman da faturayı nereye keseceksin? Müslümanlar'a keseceksin.

Ya bunu biz Batılıların ağzından duyuyoruz da sana ne oluyor Bay Kemal? Şimdi tencere kapak meselesi. İşte buyurun bu da Mansur Yavaş gibi birisini getirdi Ankara'ya, başkentimize büyükşehir belediye başkan adayı yaptı. Onun bundan bir farkı olabilir mi? Bu da adeta sahte senetlerle milletimizi aldatmaya kalkıyor. Benim Çubuklu kardeşim buna kanar mı? Gereken dersi bunlara en güzel şekilde pazar günü verir mi? Ama sadece Çubukla kalmayacağız. Nerede Çubuklu varsa telefonlarımızla arayacağız. Onları da uyaracağız. Niye? Çünkü Bay Kemal'in kılavuzu karga. Kılavuzu karga olanlarla biz yola gitmeyiz. Buna dikkat edeceğiz."

- "Tek bir hedefleri var bizi yıkmak"

31 Mart'ın önemine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Ezanımıza, bayrağımıza, bizi biz yapan tüm değerlere karşı savaş açanlar 31 Mart'ı bekliyor. İşte onun için 'beka meselesi' diyoruz. Onun için 'sandıklarda bunlara gelin bir Osmanlı tokadı vuralım' diyoruz. Ülkemizi tökezletmek için şu anda el ovuşturanlar var. Onların değirmenine gönüllü olarak su taşıyan birtakım siyasetçiler var. Çıkmış 'pazar günü intikam' diyen beyni sulanmış olanlar da var. Adama bak, pazar intikammış, bunların beyni sulanmış. Onun için pazar günü çok önemli. Bu 'beka meselesi' deyişimiz oradan kaynaklanıyor. Bunların hiçbirinin ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, büyümesinde, güçlenmesinde katkıları yok. Bunlar hep ülkemizi karıştırmak için var olmuşlar. Seçimlerde de milletimize hiçbir vaatleri yok. Tek bir hedefleri var bizi yıkmak. Bunun için CHP'sinden terör örgütünün emrindeki partiye, adı iyi kendi karışık bir partiye kadar herkes aynı ittifakın çatısı altında toplandılar. Biz inşa etmek için yola çıktık, onlar yıkmak için karşımıza dikildiler."

(Sürecek)