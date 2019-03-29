AK Parti'nin Çekmeköy mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul genelinde kuzeyde yer alan ormanlarla güneyde yer alan sahil şeridini birleştirecek olan yeşil koridorlar projesiyle Çekmeköy'e 2 farklı koridor açacağız. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndan başlayarak Kurbağalı Dere aksı boyunca ilerleyen bu koridor, Çekmeköy Merkez, Mimar Sinan, Hamidiye ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinden geçerek Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sonlanacak." dedi.

Erdoğan, partisince Çekmeköy Madenler Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

AK Parti iktidarları döneminde İstanbul'a yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, bunun sadece yerel yönetimlerle yapılamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezi yönetimin desteğiyle sıkıntıların çözüldüğünü belirterek, "Bu kardeşiniz görev yaptığı sürece Ankara'dan en ufal bir destek almadı. Ama çözdük. Niye? 'Allah'a dayan sa'ye sarıl. Hükmüne ram ol; Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.' dedik. Suistimale fırsat vermedik. Yolsuzluğa fırsat vermedik. Hepsini aştık. İş bereketlendi. İşte Çekmeköy... İstanbul'a yaptığımız yatırımlardan en çok istifade eden ilçelerimizden biridir çünkü Çekmeköy'ün aradaki mesafeyi kapatması gerekiyordu. Onun için buraya yoğun yatırımlar yaptık. İşte az önce eğitimde, sağlıkta neler yaptığımızı izlediniz." diye konuştu.

Derslik başına düşen öğrenci sayısını azalttıklarını dile getiren Erdoğan, ortalamayı 41'den 26'ya indirdiklerini kaydetti. Erdoğan, orta öğretimde ise sayının 34'ten 16'ya indiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunlar Çekmeköy'de oluyor. Biz öğrenciliğimizde, benim sınıfımda İstanbul İmam Hatip'te okuduğum zaman 75 öğrenci vardı ama şimdi bak nereden nereye getirdik. FATİH Projesi'yle ilçemizdeki öğrencilerimize 3 bin 429 tablet bilgisayar dağıttık, okullara 702 akıllı tahta monte ettik. İlçemizdeki okullarımıza 2 bin 591 öğretmen ataması yaptık. Okullarımızın 8'ine kapalı spor salonu inşa ettik. Sağlıkta 3 yeni tesis yaptık. Son olarak 200 yataklı Çekmeköy Alemdağ Devlet Hastanesi henüz resmi açılışı yapılmamış olmakla birlikte poliklinik hizmetleri vermeye başladı. Ayrıca 2 sağlık tesisimiz ihale ve arsa süreci devam ediyor. TOKİ kanalıyla Çekmeköy'de 3 bin 89 konut projesini hayata geçirdik. Ulaşımda 20 kilometrelik Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattını hizmete aldık. İlçemizde 8 kavşakla, alt ve süt geçitleri tamamladık. 6 cadde düzenlemesi yaptık. Bunları hep yaşıyorsunuz. 430 araç kapasiteli 2 otopark inşa ettik. Çekmeköy pazar yeri ve çevre düzenlenmesini bitirdik. Mahallelerimizde 12 parkı hizmete açtık. İlçe genelinde 373 kilometre yeni doğal gaz hattı döşedik. Niye? Diyoruz ki 'Doğal gazın girmediği ev kalmasın.' Bunun için çalışıyoruz. Alemdağ Sosyal ve Kültür Tesisi ile Spor Kompleksi'ni inşa ettik. Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattının ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının inşaatına devam ediyoruz. 125 araç kapasiteli Çekmeköy metro istasyonu otoparkının yapımı sürüyor. Hamidiye Mahallesi Kültür Merkezi ve otopark ile Çamlık Mahallesi Kültür Merkezi ve otoparkının yapımına da başladık. Yine ilçemizdeki Mehmet Akif Mahallesi itfaiye istasyonunun inşaatına devam ediyoruz. Kuracağımız transfer merkeziyle, raylı sistem hatları ve diğer toplu ulaşım araçları arasındaki entegrasyon sağlanacak. Halkımız daha da rahatlayacak. Çekmeköy'e bir lojistik merkezi kuracağız. İstanbul genelinde kuzeyde yer alan ormanlarla güneyde yer alan sahil şeridini birleştirecek olan yeşil koridorlar projesiyle Çekmeköy'e 2 farklı koridor açacağız. Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndan başlayarak Kurbağalı Dere aksı boyunca ilerleyen bu koridor, Çekmeköy Merkez, Mimar Sinan, Hamidiye ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinden geçerek Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sonlanacak."





- "Emirleri Kandil'den alıyorlar, Pensilvanya'dan alıyorlar"

Erdoğan, proje sayesinde Çekmeköy'ün 31 kilometrelik kesintisiz yaya ve bisiklet yoluna kavuşacağını dile getirerek, ilçede 9 farklı noktada kurulacak 3 bin araç kapasiteli otoparklarla ilçe trafiğinin rahatlayacağını söyledi.

Teknobahçe konseptli bir millet bahçesinin ilçeye kazandırılacağını ifade eden Erdoğan, "Bu millet bahçesi Kuzey Anadolu Otobanı Çekmeköy civarındaki 477 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulacak. Hanımı al yanına, çocuklarla beraber oralarda eğleneceksiniz, yuvarlanacaksınız, piknik yapacaksınız. Bu imkanlar buraya geliyor. İçinde yeşil alanlar, hobi bahçeleri, tarım alanları, koşu parkurları, seralar, güneş enerjisi panelleri, arıcılık alanları, alabalık tesisleri olacak. Burada yenilebilir enerji kullanımıyla kendi kendine yeten bağımsız bir üretim ekosistemi oluşturulacak. Hayata geçireceğimiz Anadolu Köy Ekolojik Turizm Parkı'yla Çekmeköylüler tabiat güzelliklerini ve kültürel aktiviteleri bir arada yaşayacaklar. Belediye kültür ve yaşam merkezi projemizi bünyesinde sergi alanı, kadınlar lokali, halk eğitim sınıfları, çocuk oyun alanları, millet kıraathanesi bulunan bir hizmet olarak ilçemize kazandıracağız. Enerji Köy Projesi de içerisinde inovasyon merkezi, enerji müzesi, test laboratuvarları, enerji kütüphanesi ve idari üniteler ile yenilenebilir enerji alanı bulunan bir başka önemli eser olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, pazar günü sandıklara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, karşılarında oluşan ittifakın halk tarafından bilindiğini söyledi.

Bu ittifakın gözüken ortaklarından ziyade gizli ortaklarının olduğunu anlatan Erdoğan, "Emirleri Kandil'den alıyorlar, Pensilvanya'dan alıyorlar. CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir adaylarını şimdiden bunlar tehdide başladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında kurulan ekranlardan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin seçimlere dair söylemlerini izleterek, "Şu anda bu alanın içerisinde biliyorum ki benim Kürt kardeşlerim de var. Fakat şunu bilmemiz lazım. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkes'iyle, Gürcü'süyle, Abhaz'ıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla vesaire bu ülkede 82 milyon biriz, beraberiz. Çünkü biz bir Müslüman olarak yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. İslam bize bunu emrediyor. Bir olmayı emrediyor. Bizim Rabiamız bu." değerlendirmelerinde bulundu.

(Sürecek)