AK Parti'nin Çekmeköy mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz. İstedikleri gibi saldırsınlar. Onların doları varsa, bizim de Allah'ımız var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Çekmeköy'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Türkiye'yi, İstanbul'u ve Çekmeköy'ü demokraside ve ekonomide hak ettiği seviyeye getirmek için gece gündüz çalıştıklarını, her alanda ülkeyi geçmişle mukayese edilemeyecek yatırımlarla, hizmetlerle, eserlerle tanıştırdıklarını belirten Erdoğan, gelecek dönemde hem ülkeye, hem de şehre daha büyük hizmetler getirmek için projelerin, programların, hazırlıkların tamam olduğunu kaydetti.



Pazar gününün çok önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, Çekmeköy'ün sandıkları patlatıp, patlatamayacağının görüleceğini söyledi.





- "Bizimle hizmette yarışamazsınız"

Erdoğan, Çekmeköy'ün İstanbul aşığı olan kardeşini utandırmayacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yedi düvele karşı mahcup etmeyeceksiniz. Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz. İstedikleri gibi saldırsınlar. Onların doları varsa, bizim de Allah'ımız var. Ülkemizin önünü kesmek isteyenler, pazar gününü bir hesaplaşma, bir rövanş arenasına, bir intikam zeminine dönüştürmeye çalışıyor. Bir tane çıkmış, beyni sulanmış. Pazar günü için ne diyor? 'İntikam günüdür' diyor. Ya beyni sulanmış ya, akıl git gel yapıyor. Neyin intikamını alıyorsun? Bu yapılan yatırımların mı intikamını alacaksın? Hale bak, ondan sonra bir de açıklama yapıyor, 'Benim oyum falancadan yana.' Ya kimden yana olursa olsun, siz hayatınız boyunca bu ülkede taş üstüne taş koyamadınız. Bu milleti hep aldattınız, hep darbelerden yana oldunuz. Şimdi hala utanmadan bunları konuşuyorsunuz, bizimle hizmette yarışamazsınız. Belediye başkanlarımızı seçeceğimiz sandığı, ülkemizin ve milletimizin geleceğini ipotek altına alma vesilesi haline getirme gayreti içine girdiler, yapamayacaksınız. Öyle bir ses verin ki, bütün İstanbul duysun. Çekmeköy, 31 Mart'ta Cumhur İttifakına sahip çıkıyor muyuz?"

İstanbul'un, Türkiye'nin en önemli markası olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bunun için her alanda İstanbul'u geleceğe taşıyacak yatırmaları yaptık. Bay Kemal çıkmış bir şeyler söylüyor. '17 yıldır iktidarsınız ne yaptınız' diyor. Dev ekrandan şimdi bunu delillendirmiş olarak göstermek istiyorum. İstanbul'da belediye başkanı olduğumda bin 500 civarında İkarus denen otobüsler vardı. Hani içine pislikten girilmez, kokusundan durulmazdı. 'Benim İstanbullu vatandaşıma bu yakışır mı?' dedim ve 'Mercedes alacağız' dedim ve 6 bin 500 kadar Mercedes otobüsleri aldık. Klima sistemleri vardı. O otobüsleri de ihtiyaç sahibi ülkelere ve Anadolu'nun değişik yerlerine gönderdim. Çünkü İstanbul'a bu yakışmazdı. O gün bugündür o devran değişti şimdi İETT'nin otobüslerini görüyorsunuz. Her yerde artık İstanbul'da bunlar var. Nereden nereye? Artık metro sistemine girdik. Artık öyle bir şey getirdik ki metro sisteminde artık kaptan ve vatmanlarla değil, kendi kendine gidiyor. Merkezi yönetimle gidiyor mu? Nereden nereye?" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a su konusunda yapılan yatırımlara değinerek, "Suyuna bakıyorsun, Melen'den 180 kilometreden buraya suyu getirdik, Avrupa Yakasına. Istranca Dağları'nı deldik, 140 kilometreden su getirdik. 2040 yılına kadar artık su sorunumuz yok. İstanbul'umuza 255 katrilyon yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)