AK Parti'nin Çekmeköy mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyümenin önemli olduğunu belirterek, "Ama asıl önemlisi, nasıl büyüdüğünüz, nereye doğru büyüdüğünüzdür. CHP ne yapacak? Çıkmışlar ekonomiyi konuşuyorlar. Ne ekonomisi şu anda? Belediyeler, gelip de Türkiye'nin ekonomisini mi düzeltecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Çekmeköy mitinginde yaptığı konuşmada, Çekmeköy'ün tertemiz havasıyla, ormanlarıyla, sularıyla, bahçeleriyle, bağlarıyla tabiat harikası bir yer olduğunu söyledi.

Bundan 25 yıl öncesinin Çekmeköy'ünü iyi bildiğini ifade eden Erdoğan, "Buralarda bayağı kaldım, buralarda çalıştım. Bu çevre bırakın köyü, mezra standartlarında dahi hizmet götürülmeyen o günleri sizler de hatırlıyorsunuz. Yol deseniz yol yok, kışın çamurdan, yazın tozdan topraktan geçilmez. Kaldırım zaten hiç yok. Altyapı hak getire, üst yapıyı söylemiyorum bile. Derme çatma direklerle gelen elektrik, derme çatma borularla gelen su, birkaç köy bakkalı, birkaç saatte bir gelen otobüs dışında buraya, İstanbul'a ait bir yerleşim yeri demeye bin şahit isterdi." diye konuştu.

Mevcut altyapının çoğunun da bölgedeki askeri birliklerin ihtiyacı için yapıldığını dile getiren Erdoğan, "İşte böyle ihmal edilmiş bir yerden, bugünkü Çekmeköy'e geldik." dedi.

CHP deyince akla, çöp, çukur, çamurun, yolsuzluk, yokluk ve yasakların geldiğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte böyle bir CHP'den 1994'te sizler bu kardeşinizi İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız. Susuzluk var mıydı burada? Vardı. Hava kirliliği var mıydı? Vardı. Çöp dağları var mıydı? Vardı. Kısa bir zamanda Melen'den bu yakaya suyu getirdik. Bununla kalmadık, bir de hava kirliliği için doğal gazı süratle buralara getirdik. Görevi devraldığımda 50 bin haneye İstanbul'da doğal gaz verilirken, bıraktığımda 1 milyon 250 bin haneye doğal gaz geliyordu. Şimdi sağ olsun, o günden itibaren hep biz iktidarda olduk. Şu anda 5 milyon 300 bin haneye İstanbul'da doğal gaz veriyoruz. Bu neyi kaldırdı? Hava kirliliğini kaldırdı. Artık İstanbul'da temiz hava var."

- "Çekmeköy İstanbul'un yükselen yıldızlarından biri"

Çekmeköy'ün, 180 bini bulan nüfusuyla İstanbul'un yükselen yıldızlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, "CHP'den devraldığımızda çöp dağları var mıydı? Hatırlayın o Ümraniye'deki vahşi çöp deposunun patladığını. Orada da CHP'li belediye başkanı vardı. Büyükşehirde yine CHP vardı. 39 vatandaşımız Ümraniye'de rahmetli oldu mu? CHP bu işte. Şimdi bunlar utanmadan sıkılmadan yine karşımıza geliyorlar." dedi.

Erdoğan, "CHP, HDP, maalesef bunlarla beraber hareket eden sözde içi karmakarışık bir İYİ Parti, bir de ne yazık ki Saadet var. Dörtlü mekanizma. Şimdi pazar günü bunlara güzel bir hesap soruyor muyuz? Bayanlar, benim hanım kardeşlerim kaleyi içeriden fethedecekler." ifadelerini kullandı.

- "Çekmeköy'ün hikayesi aslında Türkiye'nin hikayesidir"

Bilenlerin, bilmeyenlere bazı gerçekleri anlatması gerektiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çekmeköy artık bırakın yolu, otobana, metroya sahip. Yeni metro hatlarının da inşa halinde olduğu bir ilçe. Bu metroları kim yaptı? Çekmeköy artık altyapısıyla, üstyapısıyla görenlere parmak ısırtan bir ilçemiz. Çekmeköy bugün bırakın sağlık ocağını, modern bir hastanesi olan, şimdi de hastanesini büyüten bir ilçemiz. Çekmeköy bugün bırakın elektriği, enerji alanında Türkiye'ye bilimsel araştırma desteği veren bir ilçemiz. Nüfusu çeyrek asırda belki 50 kat artan Çekmeköy'ün hikayesi aslında Türkiye'nin hikayesidir."

Sancaktepe'ye 3 bin 600 yatak kapasiteli şehir hastanesi yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Bu hastane, Anadolu Yakası'na da hitap edecek. Bir Avrupa Yakası'nda Başakşehir'de, burada da inşallah Sancaktepe'de. Bununla birlikte buraların nasıl bir sıçrama yapacağını düşünün. Bu olursa kiminle olur?" dedi.

Cumhurbaşkanı olarak kendisinin, kabinenin 4,5 sene işbaşında olacağını ifade eden Erdoğan, "İstanbul'da da Binali Yıldırım kardeşim Büyükşehir Belediye Başkanı olursa bir şüpheniz var mı? Yapacağız değil mi? Kararlıyız değil mi? Öbür taraftan Çekmeköy'de de Ahmet kardeşimiz 'durmak yok, yola devam' derse buna da var mıyız? O zaman üçlü mekanizmayı kuruyoruz. Ne yapacağız? Ankara, İstanbul Büyükşehir, ilçe el ele vereceğiz, Çekmeköy'ü daha da ilerilere taşıyacağız. Burada sizin desteğinize ihtiyacım var." diye konuştu.

- "Hey George, size daha çok hesap soracağız"

Büyümenin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ama asıl önemlisi, nasıl büyüdüğünüz, nereye doğru büyüdüğünüzdür. CHP ne yapacak? Çıkmışlar ekonomiyi konuşuyorlar. Ne ekonomisi şu anda? Belediyeler, gelip de Türkiye'nin ekonomisini mi düzeltecek. Belediyelerin ekonomiyi düzeltmek gibi bir imkanı, bir gücü var mı? Önce onlar, bir defa belediyeyi nasıl yönetecekler onu öğrensinler. Bunların bir çoğu maaş ödeyemez. Türkiye'nin ekonomisi kimin elinde? Bizim elimizde, Türkiye hükümetinin elinde. 4,5 yıl... Bizi ne yaptılar, mahalli seçimlerle aldatmak istiyorlar. Bunun için de yok bilmem ekonomik kur, faiz, enflasyon, ne alakası var bunun bununla, vatandaşımı aldatmak istiyorlar. Dertleri bu. Tutmadı şimdi. Şimdi yeni raporlar veriyorlar. 'Bundan sonra bir ay kala seçimden öncesinde rapor vermeyeceğiz.'. İyi ki aklınız başına geldi. Hey George, size daha çok hesap soracağız, çok. Türkiye'yi bu yollarla terbiye edemeyeceksiniz. Bunun bedelini de ağır ödeyeceksiniz."

(Sürecek)