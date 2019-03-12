AK Parti'nin Büyükçekmece Mitingi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Beylikdüzü'nden metrobüsün Büyükçekmece'ye, Kumburgaz'a ve Silivri'ye kadar uzatılacağını belirterek, "Sadece ulaşım değil, ulaşım akslarından altyapısına inşallah Büyükçekmece hizmetle buluşacak." dedi.

Uysal, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 31 Mart seçilmesi halinde Büyükçekmece'nin bütün sorunlarını tek tek çözeceğini söyledi.

Bugün açılan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın günlük 1,5 milyon yolcu taşıyacağını kaydeden Uysal, şöyle konuştu:

"Metrobüs yolcumuzun bir bölümü bu hatta kayacak. O alacağı yolcu karşılığında Beylikdüzü'nden metrobüsü Büyükçekmece'ye, Kumburgaz'a sonrasında Silivri'ye kadar uzatacağız. Yenikapı'dan Beylikdüzü'ne metro planımız vardı. Büyükçekmece merkezden öncesinde birinci etabında Mimar Sinan'a, ikinci etabında da Silivri'ye İstanbul sınırına inşallah o da uzayacak.Sadece ulaşım değil, ulaşım akslarından altyapısına inşallah Büyükçekmece hizmetle buluşacak. İstanbul’da belediyecilik adına yapılmış güzel bir hizmet var ise mutlaka Büyükçekmece de bu hizmetlerle buluşacak."

Uysal, çocuklar için parklar, gençler için spor alanları yapılacağını dile getirerek,"Kadınlarımız için kapalı pazarlar her mahallemizde olacak. Zaten kaldırımdan caddeden onlardan bahsetmeye gerek yok. Onları her halükarda yapacağız inşallah." dedi.