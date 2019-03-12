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AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2)- "Büyükçekmece'de 12,5 kilometre uzunluğa sahip bir yeşil koridor olacak. Belediyecilikte Büyükçekmece'nin 25 yıllık hizmet açığını kapatacak, ilçemizi hak ettiği konuma taşıyacak 25 dev projeyi önümüzdeki dönem hayata geçireceğiz" - "İnşallah metrobüsü Büyükçekmece'ye kadar getiriyoruz. Bu projeler için 2019 yazından itibaren çalışmaya başlıyoruz. Millet bahçeleri, millet kıraathanelerini inşallah Büyükçekmecemize getiriyoruz"

12 Mart 2019 Salı 17:58
AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyükçekmece'de 12,5 kilometre uzunluğa sahip bir yeşil koridor olacak. Belediyecilikte Büyükçekmece'nin 25 yıllık hizmet açığını kapatacak, ilçemizi hak ettiği konuma taşıyacak 25 dev projeyi önümüzdeki dönem hayata geçireceğiz." dedi.

Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da kurulduğunu, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla bir adım atıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bay Kemal, Atatürk Havalimanı'ndan FETÖ'cülerin tankları arasında kaçtı gitti. Bu kardeşiniz de 10 binlerle beraber Atatürk Havalimanı'ndaydık. Ne oldu? Biz, darbeyi hallettik, bitirdik, Bay Kemal Bakırköy Belediyesinden kahvesini yudumlayarak bizi seyretti. Bizi seyredenlere sandıkta gelin bir Osmanlı tokadı atalım. CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı İstanbul sanki babasının tapulu mülküymüş gibi 'Onları İstanbul'dan kovacağız.' diyor. Bizim bir şey dememize, yapmamıza gerek yok, CHP'li belediye başkanları kendi beceriksizliklerini zaten kendileri söylüyor."

İstanbul'a belediye başkanı olduğunda görevi CHP'den aldığını hatırlatan Erdoğan, İstanbul'u çöp dağlarından temizlediğini, susuzluğu, hava kirliliğini giderdiğini söyledi.

Erdoğan, CHP'nin, "çöp, çukur, çamur ve çarpık yapılaşma", "yolsuzluk, yokluk ve yasaklar" demek olduğunu aktararak, "Millete nasıl baktıklarını, insanımızın değerlerini nasıl umursamadıklarını, bu milleti nasıl hor, hakir gördüklerini kendileri ifşa ediyor. Bay Kemal zaten akşam yalan, sabah iftira. Tutturdu bir 'Man adası', Meclis'te çıkardı kağıtları sallıyor. Açtım davayı, kazandım 2,5 milyon. Şimdi yargıda, yargı onayladığı takdirde buradan 2,5 milyon alacağım. Parayı Mehmetçik Vakfına vereceğim." dedi.

Dün Şırnak ve Hakkari'de olduğunu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile geldiklerini anlatan Erdoğan, "Ona da çok terbiyesizlikler yaptılar. O da 500 bin liralık dava açtı. 'Ben 2,5 milyonu Mehmetçik Vakfına vereceğim.' dedim. Savunma Bakanım 'Ben de bu 500 bini aldığım takdirde ben de bunu aynen Mehmetçik Vakfına vereceğim.' dedi. Biz buyuz." diye konuştu.

- "İstanbul'a 37 milyon 240 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda adımlar atmaya devam edileceğinin altını çizerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah metrobüsü Büyükçekmece'ye kadar getiriyoruz. Bu projeler için 2019 yazından itibaren çalışmaya başlıyoruz. Millet bahçeleri, millet kıraathanelerini inşallah Büyükçekmecemize getiriyoruz. Mimar Sinan Köprüsü ve çevresini yeniden düzenleyecek, böylece bu hazineyi İstanbul'un önemli turistik mekanlarından biri haline getireceğiz. Yeşil koridorlarla İstanbul'a 37 milyon 240 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıracağız. Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesi de bu projemizi uygulayacağımız yerler arasında. Büyükçekmece'de 12,5 kilometre uzunluğa sahip bir yeşil koridor olacak. Belediyecilikte Büyükçekmece'nin 25 yıllık hizmet açığını kapatacak, ilçemizi hak ettiği konuma taşıyacak 25 dev projeyi önümüzdeki dönem hayata geçireceğiz."

"Büyükçekmece, 31 Mart'ta zafere hazır mısın? Gönül belediyeciliğine hazır mısın? Hizmet siyasetine destek vermeye hazır mısın? Belediye başkan adaylarımıza sahip çıkıyor musun?" diye sorduğu katılımcılardan gelen "Evet" yanıtı üzerine Erdoğan, "Öyleyse gelelim şarkımıza. Benim sesim Binali Bey kadar güzel değil ama yine de fena sayılmaz." diyerek, konuşmasını, "Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi, İstanbul'u, Büyükçekmece'yi hatırlatıyor." sözleriyle tamamladı.

Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Sağanak altında gerçekleşen mitinge katılan vatandaşlara yağmurluk verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol üyeleri de miting sonunda vatandaşlara keten bezinden çanta içerisinde çay dağıttı.

(Bitti)





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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:58
  1. Büyükçekmece

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