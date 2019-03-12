AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Bay Kemal, bizim bayrağımızı yakanlarla sen nasıl beraber olursun? Hani sen Atatürk'ün partisiydin. Yahu Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker, senin." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Büyükçekmece mitinginde sözlerine, "Bizim insanımıza bir sevdamız, aşkımız var." diye başlayarak, 1994'te İstanbul'u CHP'den aldıklarını ve hem belediye hem hükümet olarak İstanbul'da destanlar yazdıklarını söyledi.

"Büyükçekmece'yi şu andaki yönetimden kurtarmaya var mıyız?" diye soran Erdoğan, Büyükçekmece'yi iki yıl önce ziyaret ettiklerini, toplam bedeli 23,5 milyar lirayı bulan yatırımların resmi açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kartal'da Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılışıyla başladıkları ilçe ziyaretlerini, Büyükçekmece ile sona erdirdiklerini dile getirerek, ilçeye gelmeden önce Beylikdüzü'nün, Avcılar'ın, Küçükçekmece'nin, Kartal'ın misafiri olduklarını söyledi.

Kartal'da İstanbul'un trafik yoğunluğunu hafifletecek, Anadolu ile Avrupa yakaları arasında ulaşımı hızlandıracak Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı İstanbulluların hizmetine sunduklarını dile getiren Erdoğan, "Başta hat güzergahındaki 10 ilçede ikamet eden hemşehrilerim olmak üzere bu projenin tüm İstanbul'a hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu hizmet yolculuğumuza 31 Mart'tan sonra ivme kazandıracağız. 25 yılda nasıl bu şehrin asırlık sıkıntılarını çözmüşsek, inşallah önümüzdeki 5 yılda da çok daha büyük başarılara imza atacağız." diye konuştu.

Erdoğan, trafik, otopark, çevre meseleleri başta olmak üzere, yeni projelerle İstanbullunun hizmetinde olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğim gibi, belediyecilik vizyon işidir. Belediyecilik proje, gönül işidir. Belediyecilik birikim ister, dinamizm ve bir araya gelme becerisidir. Belediyecilik tecrübeyle, heyecanı buluşturma sanatıdır. Vadetmek, söz vermek kolaydır. Seçim meydanlarında 'cek'li, 'cak'lı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan meydanda verdiğin sözü, görevi teslim alınca unutmamaktır. Mesele meydanlarda vadettiğini millet yetki verince yerine getirmektir. Yani asıl mesele sözünün eri olabilmektir. Hamdolsun biz işte bunu başardık. Zor olanı yaptık, bunu gerçekleştirdik. Seçim meydanlarında ne vaat etmişsek millet sorumluluk verince onu hayata geçirdik. Bizim referansımız son 25 yılda bu şehre kazandırdıklarımızdır."





- "Bu öyle laf ola beri gele değil, icraat, icraat..."

Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Dikkat edin bunlar denizin altından, üstten değil. Bitmedi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü üçüncü köprü olarak yaptık mı? Osmangazi Köprüsü'nü İstanbul-İzmir için yaptık mı? Dikkat edin bunları Binali kardeşimle beraber yaptık. Bu öyle 'cek', 'cak'la değil, bak yaptıklarımızı söylüyorum. Bu öyle laf ola beri gele değil, icraat, icraat... Birisi de buralarda tutturmuş bir Albatros, Albatros... Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor, yani bunlara hala oy verecek misiniz? Ama çok çalışacağız. Bütün eş, dost, akraba, komşu bunları aramak suretiyle inanıyorum ki Büyükçekmece'yi artık bu zulümden kurtaracaksınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referanslarının son 17 yılda 81 vilayetin, 922 ilçenin her birine eserleriyle attıkları imza, ekonomiden ticarete, sağlıktan eğitime, ulaşımdan özgürlüklere kadar her alanda başardıkları olduğunu vurguladı.

"Biz siyasete muhalefet gibi rant aracı, menfaat kapısı olarak değil, millete hizmet vasıtası olarak bakıyoruz. Biz muhalefet gibi siyaseti bir vaat yarışı olarak da görmedik, görmüyorum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eminim sizler de CHP'li belediyelerin itiraflarını, hezeyanlarını takip ediyorsunuz. CHP'liler her gün yeni bir siyasi skandala imza atıyor. Geçenlerde CHP'li bir belediye başkanı 'Seçim dönemlerinde attık, tuttuk sonra da yapamadık' diye itirafta bulunuyor. Hatay'ın CHP'li büyükşehir belediye başkanı, kendinden yol isteyen hanım kardeşlerimizi, 'Oy yoksa yol da yok' diyerek tehdit ediyor. Bir başkası Balıkesir'de 'Bu sefer oylarımız şuraya' diyerek, bölücülerin ağzıyla konuşuyor. Bir başkası komiklik olsun diye Kur'an-ı Kerim'le cuma salasıyla milletin karşısında alay ediyor.

Bir diğeri terör örgütüyle beraber, el ele, omuz omuza nasıl olduklarını söylüyor. Bir diğeri bakıyorsunuz benim bayrağımı yakıyor, bayrağımı. Bayrağımızı yakanlarla CHP beraber değil mi şu anda? İsterseniz şurada görüntülerini de verebilirim, biliyorsunuz değil mi? Ey Bay Kemal, bizim bayrağımızı yakanlarla sen nasıl beraber olursun? Hani sen Atatürk'ün partisiydin. Yahu Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker, senin. Hale bak... Almanya'ya gidiyor bölücü terör örgütünün, parlamentoda paçavrasını gördüğümüz, onunla beraber resim çektiriyor. Sözde İYİ Parti bunlarla beraber. Sözde Saadet bunlarla beraber. Dörtlü çete beraber. Ama biz Cumhur İttifakıyız."

(Sürecek)