AK Parti'nin Bursa mitingi

BURSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz. Bu tür oyunların amacı sebze meyve değil, doğrudan Türkiye ekonomisidir, Türkiye'dir." dedi.

Erdoğan, Gökdere Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitingindeki konuşmasında, 15 Temmuz gecesi Yeşilköy'e Atatürk Havalimanı'na indiğinde saatin gece 00.15 olduğunu ve yüzbinlerin de orada bulunduğunu anımsatarak, "Ama Bay Kemal saat 23.15'te oraya gelmiş, tankların koruması altında, oradan Bakırköy Belediyesine gitmiş ve Bakırköy Belediyesinde de bir taraftan kahvesini yudumlarken diğer taraftan da bizim oraya inişimizi izliyor. Biz F-16'ların, helikopterlerin üstümüzde dolaştığı bir zamanda damadım, kızım, eşim, torunlarım biz beraberce oraya indik. Niye? Milletim nerdeyse biz ordaydık." ifadesini kullandı.

Hira'dayken Hazreti Muhammed'in yanındaki Ebubekir Sıddık'ın müşrikler geldiğinde ürperdiğini, korkar gibi olduğunu hissettiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşrikler de baktılar ki kapıda bir örümcek veya örümcekler ağ örmüş. Hemen birbirlerine şunu söylediler; 'Buraya insan girmiş olsa burda böyle bir örümcek ağı olmaz. İçeriye girmeye gerek yok'. Fakat peygamberimiz o esnada ayeti kerime geliyor ve diyor ki, 'korkma ya Ebubekir Allah bizimle beraberdir' diyordu. Daha sonra bunlar çekip gittiler. Vaka bu. 'Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya' dedik ve yola devam ettik. Bursa'yı da tarihinden bugüne böyle görüyoruz."

- "Kimse vatandaşımıza zulmedemez"

Birilerinin dövizle, faizle saldırdıklarını aktaran Erdoğan, "Ne oldu, hiçbir şey olmadı. Şimdi de domates, patates, patlıcan, biber, bunlarla saldırıyorlar. Ne oldu? Biz de bir karar aldık. Dedik ki tanzim satışlarımızı kuruyoruz." dedi.

Bursa'da da bu konuda başlatacakları bir çalışma olduğunu, detayları konuşacaklarını bildiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü derdimiz şu, kimse vatandaşımıza zulmedemez. Biz de ne yaparız, bunları en ucuz fiyatla, en uygun fiyatla vatandaşımıza getiririz. Marketler, zincir marketler rahatsız oluyorlar, kusura bakmayın. Sen kalkar da bir yıl önceden tarlada bu ürünü satın alıp, ondan sonra da birebir, bire iki bire üç fiyatla benim vatandaşıma satarsan karşında bizi bulursun. Çıkmış birileri ne diyor? Bazıları var ya profesör filan; 'bu serbest piyasaya ters' diyor. O serbest piyasa dediğin senin haftalık 10-15 günlük ürünlerle alakalı değil, o kalıcı ürünlerle ilgilidir. Sen buzdolabında, çamaşır makinesinde bunlarda böyle bir zorlama yaparsan ha doğrudur, o zaman haklısın. Ama bir haftalık, 15 günlük bir üründe sen kalkıp böyle bir zulme gidersen üç kat fiyat çekersen karşında bizi bulursun. Çünkü biz vatandaşımıza depolarda çürütülen patatesleri değil, sarımsakları değil, soğan, patlıcan bunları değil, işte halini görüyorsunuz. Şimdi biz bu kararı aldık ve bir anda fiyatlar ne oldu yarıya indi, daha da inecek. Bizler, üretici ile tüketici arasındaki bu bağı kuracağız."

- "İhracatta 170 milyar dolara doğru gidiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da bugün üç yerde tanzim satış noktasının faaliyete geçeceğini vurgulayarak, yakında bunun 10 noktaya ulaşacağını, bakliyat ve temizlik ürünleri gibi fiyatlarda fahiş artışların yaşandığı diğer kalemler için de aynı uygulamaya geçeceklerini belirtti.

Erdoğan, "Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz. Bu tür oyunların amacı sebze meyve değil, doğrudan Türkiye ekonomisidir, doğrudan Türkiye'dir. Halbuki ekonomideki dalgalanmanın olumsuz etkilerini büyük ölçüde kontrol altına aldık." diye konuştu.

Dün cari açık rakamlarının belli olduğunu anlatan Erdoğan, "Geçtiğimiz yılın cari açığı, son 9 yılın en düşük rakamı olan 27,6 milyar dolara geriledi. Cari açığımızın enerji ve altın hariç bakıldığında neredeyse 20 milyar dolar fazla veriyor olması reel ekonominin gücüne işaret ediyor. Güçlüyüz, ihracatta 170 milyar dolara doğru gidiyoruz. Özellikle hizmet ihracatımızın 48 milyar dolara ulaşması, turizm başta olmak üzere, bu alanda elde ettiğimiz başarıların bir ifadesidir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nevşehir'de Peribacaları'nın orada otel yapıyor. Şu hale bak. Sen ne denli böyle kalkıp da Peribacaları'nın oraya beton yığınlarını sokarsın? Sağolsun Kültür ve Turizm Bakanımı aradım, anında hemen müdahalesi yapıldı. Vali Bey ile de görüştüm ve ertesi gün yıkım başladı. Dedim ki 'buralarda ne kadar kaçak yapı varsa Peribacaları'nın olduğu bölgede, bunların hepsini yıkacaksınız'. Seçimden sonra da ben oradayım." diye konuştu.

Geçen yıl uluslararası doğrudan yatırımlarda bir önceki yıla göre yüzde 14'lük bir artışla 13,2 milyar dolara ulaştıklarına işaret eden Erdoğan, "Halbuki küresel düzeyde doğrudan yabancı yatırımlar, geçen yıl yüzde 19 geriledi. Böyle bir ortamda Türkiye'nin yüzde 14'lük bir artış yakalaması, ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin işaretidir." dedi.

- "İnancımızdan ve tarihimizden aldığımız güçle dik duruyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir başka haberin de Merkez Bankasından geldiğini, bir ara 80 milyar dolara kadar döviz rezervinin indiğini, Başbakanlığı döneminde 136 milyar dolara kadar çıktıklarını belirterek, "Şimdi tekrar yeniden 98,8 milyar dolara çıkarak yeniden 100 milyar dolar sınırını zorlamaya başladık." ifadesini kullandı.

Geçmişte Uluslarası Para Fonu'na (IMF) 23,5 milyar dolar borç olduğunu, IMF ile ilk anlaşmayı CHP'nin yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23,5 milyar dolarla biz IMF'e borcu kucağımızda bulduk. Geldiğimizden bu yana ödedik, ödedik ve Mayıs 2013'te 23,5 milyar dolar borcu sıfırladık. Bunu biz yaptık. Merkez Bankası'da o zaman 27,5 milyar dolardı, şimdi oda 100 milyar dolara yeniden tırmandı. Göründüğü gibi ne yaparlarsa yapsınlar, hangi araçları kullanırlarsa kullansınlar, nereden saldırırlarsa saldırsınlar Türkiye'yi durdurmayı başaramıyorlar." diye konuştu.

Erdoğan, bu milletin sadece rabbinin karşısında, secdede eğildiğini belirterek, "Biz kimseye dikleşmiyoruz, sadece inancımızdan ve tarihimizden aldığımız güçle dik duruyoruz, dimdik ayakta da durmaya devam edeceğiz." dedi.



- "Artık eski Türkiye yok"



Rabia işareti yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birbirimizi Allah için seveceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bize yapılan yaptırım tehditlerine hiçbir zaman aldırmayacağız. Bizim önümüzü Malazgirt'te kesebildiler mi? Bu milletin önünü Bursa'nın Edirne'nin, İstanbul'un önünde kesemeyenler, Çanakkale'de, İstikbal harbinde kesemeyenler, bu milletin önünü darbelerle cuntalarla vesayetle kesemeyenler, bu milletin önünü Irak sınırına, Suriye sınırına teröristleri yığarak kesemeyenler, siyasette, diplomaside ekonomide oynadıkları oyunlarla kesemeyenler emin olun bundan sonra da kesemeyeceklerdir. Evet, artık eski Türkiye yok. Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, İdlib'de gereğini yaptık. İnşallah Münbiç'te Fırat'ın doğusunda da bunu yapacağız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerle "Beraber yürüdük biz bu yollarda" dizelerini seslendirerek, konuşmasını "Durmuyoruz, 45 gün kapı kapı dolaşıyoruz." sözleriyle tamamladı.

Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı. Erdoğan, partisinin seçim şarkılarından olan “Nereden nereye” adlı parçaya da eşlik etti.

Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu da birer konuşma yaptı.



Mitinge Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı da katıldı.

(Bitti)