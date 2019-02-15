AK Parti'nin Bursa mitingi

BURSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uludağ'ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, Bursa'ya eğitimde 8 bin 743 yeni dersliğin inşa edildiğini, 77 bin yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü şehirde ikinci devlet üniversitesi olan Bursa Teknik Üniversitesini kurduklarını anlattı.

Yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 76 kişi kapasiteli yurt binalarının yapıldığını, birkaç yıla kadar da toplam 8 bin 250 kişi kapasiteli 5 yükseköğrenim yurdunu daha Bursa'ya kazandıracaklarını bildiren Erdoğan, gençler için 43 bin seyirci kapasiteli stadyumu, Nilüfer, Gemlik, İnegöl'e gençlik merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları inşa ettiklerini anımsattı.

Bursa'daki eski stadın yerine de Millet Bahçesi yapılacağını belirten Erdoğan, dikey mimari yerine yatay mimariyi benimsediklerinin de altını çizdi.

- Bursalı vatandaşlara "Uludağ" müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ne diyoruz, 'Yatay mimari.' Orada bir tane dikey mimari var. Şimdi bu dikey mimariyi indiriyor muyuz? Bugün başladı. Niye? Söz verdik. Daha önce söz verdik ama yerine gelmedi ama şimdi o da yerine geldi. Niye? Bursa'ya bu tür kaçak köçek dikey mimari yakışmaz. Bursa'nın mimarisinde yatay mimari var. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Bazı yerlerde bu tür şeyler olmaz değil olabilir ama onun mimari inceliklerini dikkatle yerine getirmemiz lazım." diye konuştu.

Bursalılara bir müjde daha veren Erdoğan, şunları belirtti:

"Uludağ, daha ziyade kış turizmine hizmet veren ve yetki karmaşası sebebiyle hizmetlerin etkin götürülemediği bir bölgemiz. Uludağ'ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ'ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz.

Bir başka müjdemiz eski Tabakhaneler bölgesiyle ilgilidir. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bu bölgedeki mülkiyet sorunlarını nihayet çözdük. Şimdi burayı termal turizm bölgesi haline getiriyoruz. Bu bölgede yapılacak termal tesislerin Bursa'ya yılda 1 milyar liralık katkıda bulunmasını bekliyoruz. Tüm bu müjdelerin Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, aralarında Murat Hüdavendigar Camisi, Yeşil Türbe, Muradiye Camisi ve türbelerinin, İznik Ayasofya Camisi'nin olduğu 143 ata yadigarı eseri restore ederek ihyasını sağladıklarını, Emir Sultan Camisi ve türbesi, Yıldırım Beyazıt Camisi, İznik Süleymanpaşa Medresesi gibi önemli eserlerin restorasyonlarının da devam ettiğini kaydetti.

Bursalılara ve turistlere hizmet verecek Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin gençlere medeniyet ufku kazandırmak bakımından önemli bir hizmet olduğuna inandığını vurgulayan Erdoğan, müzenin nisan sonuna kadar da ücretsiz olduğuna işaret etti.

- "İmar barışı kapsamında Bursa'da 87 bin 936 müracaat yapıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da 20 bin 871 konut projesini hayata geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmar barışı kapsamında, Bursa'da 87 bin 936 müracaat yapıldı. Daha önce elektrik ve su aboneliği sorunlarını çözdüğümüz bu tür taşınmazların doğal gaz meselesindeki zorlukları da inşallah yakında aşıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarındaki aksaklıkların bazı vatandaşlarımızı kira yardımları başta olmak üzere mağdur etme noktasına ulaştığını biliyoruz. Yaklaşık 20 bin vatandaşımızı etkileyen bu sıkıntıların hiçbir Bursalıyı mağdur etmesine izin vermeyeceğiz. İnşallah yeni dönemde bakanlığımız ve belediyemiz el ele verip bu meseleyi en adil ve sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturacaklar."

- İstanbul-Bursa otoyolu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, engellilere toplam 3 milyar lira tutarında kaynak aktararak destek olduklarını, sağlıkta 24'ü hastane olmak üzere 59 tesisi şehre kazandırdıklarını, Türkiye'de bir ilk olan, bahçesinde tedavi amaçlı bitkilerin yetiştirildiği geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı hastanenin Bursa'yı bu alanda çok farklı bir yere taşıdığını söyledi.

Şehir Hastanesinin bin 355 yatağıyla tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Erdoğan, "İnşallah haziran ayında hizmete sunuyoruz. Ayrıca 750 yataklı Osmangazi Çekirge Devlet Hastanesinin, Yenişehir Kestel Devlet Hastanelerinin de inşaatı sürüyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da ulaşımda 2002'de 200 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğuna 343 kilometre ilave edilerek, 543 kilometreye çıkardıklarını, toplam maliyeti 1,5 milyar lira olan 14 adet yol projesinin yapımının sürdüğünü belirtti.

İstanbul-İzmir otoyolun projesinin Bursa bölümündeki Orhangazi Tüneli ile 74 kilometrelik kesimin trafiğe açıldığını hatırlatan Erdoğan, "İstanbul-Bursa arasını bir saate indiriyoruz. 'Yol medeniyettir.' dedik ve medeniyet yolculuğumuzu başlattık, devam ettiriyoruz. İstanbul-Bursa arasını bir saate düşürecek otoyolun tamamı bu yıl içinde bitiyor." bilgisini verdi.

(Sürecek)