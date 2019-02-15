AK Parti'nin Bursa mitingi

BURSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünün mensuplarından milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız, soracağız. Öyle yok. Öyle 25 kuruşa simit yok, bunların bedelini ödeyecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "Osmanlı'yı beylikten devlete taşıyan Bursa" sözleriyle başlayan Erdoğan, "Su sesiyle ezan sesinin, kuşların kanat sesiyle Uludağ'dan esen yelin sesinin birbirine karıştığı güzel Bursa, seni gönülden selamlıyorum Bursa." ifadesini kullandı.

Bursalılarla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Erdoğan, "Bu şehrin harcı ilimle, irfanla, göz nuruyla, alınteriyle, yürek coşkusuyla yoğrulmuştur. Bursa'nın çınarları sadece dibinde oturanlara değil ülkemize ve bölgemize de huzur verir. Niye? Çünkü Osmanlı bir çınardır, Bursa Osmanlı'dır, Osmanlı Bursa'dır. Coğrafyamızın dört bir yanından gelip, Bursa'da kök salan kardeşlerimizin her biri için bu topraklar ebedi yurttur. İşte bunun için Bursa şehirlerden bir şehir değil, adına nice şiirler yazılan, nice yazılar kaleme alınan, nice eserler verilen bir yerdir." diye konuştu.

"Bursa'ya gelip de Ahmet Hamdi Tanpınar'ı yad etmeden söze girmek herhalde olmaz." diyen Erdoğan, Tanpınar'ın "Bir zafer müjdesi burda her isim / Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim / Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın / Hala bu taşlarda gülen rüyanın / Güvercin bakışlı sessizlik bile / Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle / Gümüşlü bir fecrin zafer aynası / Muradiye, sabrın acı meyvası / Ömrünün timsali beyaz Nilüfer / Türbeler, camiler, eski bahçeler / Şanlı hikayesi binlerce erin / Sesi nabzım olmuş hengamelerin / Nakleder yadını gelen geçene." dizelerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa işte böyle bir rüyalar şehridir. İnşallah Bursa gelecekte de rüyalarımızın şehri olmaya devam edecektir. Kuruluş ve kurtuluş şehri, yüreğin ve emeğin şehri Bursa'nın 31 Mart'ta tercihini bir kez daha gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden yana kullanacağına inanıyorum." dedi.

Mitingde muhteşem bir katılım ve coşku olduğunu söyleyen ve vatandaşlara, "Bursa, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz? Bursa, 31 Mart'ta büyükşehirde ve ilçelerimizde Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah, işte benim gönlümdeki Bursa budur. Ben bu Bursa'ya aşığım, tanıdım tanıyalı sevdim, aşık oldum." diye konuştu.

Bursa'yı sadece vecd ile sevmekle kalmadıklarını aynı zamanda ona vecd ile hizmet ettiklerini belirten Erdoğan, vatandaşlara son 16 yılda Bursa'ya ne kadar yatırım yaptıklarını sordu. Vatandaşların "Çok" diye karşılık vermesi üzerine Erdoğan, "Bilmiyorsunuz, 'çok' diyorsunuz, çokla yetmez. İşte şurada ne kaldı, 40 gün, 45 gün, bu süre içerisinde ana kademe, kadın kolları, gençler bunları bilmeyenlere anlatın." değerlendirmesini yaptı.

- "Bunların bedelini ödeyecekler"



Bursa'ya 16 yılda 50 milyar lira yatırım yaptıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler ama iyi ki yalan söylüyorlar biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan bir tane 1,5 milyon geldi, bir tane 1 milyon geldi. Şimdi parayı teslim aldıktan sonra gerçi Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve dün Kızılay Meydanı'nda döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle bunu Mehmetçik Vakfı'na vermek suretiyle... Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar. Merminin fiyatıyla domates, patates, patlıcan, sivri biber bunların fiyatını karıştırıyorlar.

Biz bunları niye anlatıyoruz Hanımefendi? Anlatmamızın sebebi, anlıyorsunuz değil mi Hanımefendi derken, diyoruz ki bak bunlar oluyor ama öbür tarafta biz Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bu teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler, top, tank buralarda kullandığımız bombalar, F16'larda kullandığımız bombalar... Bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin mutluluğu için, huzuru için. Beyefendiler rahatsız oluyor, teröristler tabii bundan rahatsız olacak. Bunlar ahlaksız, işte bir tane terör örgütünün mensuplarından milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız, soracağız. Öyle yok, öyle 25 kuruşa simit yok, bunların bedelini ödeyecekler."

(Sürecek)



