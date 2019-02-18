AK Parti'nin Burdur mitingi

BURDUR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz. Bütün bunların hepsi belediyelerin icrası değil bu hükümet olarak bizim icraatımız olacak ve Burdur Belediyemizle inşallah bu icraatımızı bütünleştireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Burdurluları, Burdur'u ve tüm ilçelerini selamlayan Erdoğan, "Yaylalardan Ovalardan" türküsünün "Yaylalardan ovalara a yarim in de gel. Yayan değil kıratına a yarim bin de gel. Anan geldi, baban geldi, dayın geldi, halan geldi, davul zurna çalan geldi. Hadi gari sen de gel." sözlerini söyledi.

Erdoğan, "Maşallah bu güzel teke zortlatmasının bugün tümü karşımda. Görüyorum, coşkunuzu, heyecanınızı görüyorum." ifadesini kullandı.

Uzun bir aradan sonra Burdurlularla hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Burdur'u özlemişiz. Burdurlu kardeşlerimizi özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla Burdur da bizi özlemiş. Rabb'im muhabbetimizi, kardeşliğimizi, yoldaşlığımızı, gönüldaşlığımızı daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ege ağzıyla "Burdur, 31 Mart'ta netcenizi biliyonuz mu? AK Parti diyecez gari." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burdur, 31 Mart'ta AK Parti belediyeciliğiyle tekrar buluşmaya hazır mısın, gönül belediyeciliğine kavuşmaya, Cumhur İttifakı'nın yanında yer alarak şehrine ve ülkene sahip çıkmaya hazır mısın?" sorularına alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtına "Maşallah, işte sözü ince, özü ince Teke yöresi budur. İşte yaylaları serin, ovası sıcak Burdur budur." şeklinde konuştu.

Burdur'u sadece gönülden sevmekle kalmadıklarını, tarihte görülmemiş hizmetlerle Burdur'u geliştirdiklerini, kalkındırdıklarını, ileri taşıdıklarını anlatan Erdoğan, son 16 yılda Burdur'a 9 katrilyon yatırım yaptıklarını kaydetti.

Eğitimde bin 100 yeni derslik inşa ettiklerini, 33 bin öğrenciye sahip Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini şehre kendilerinin kazandırdığını, yükseköğrenim öğrencileri için 3 bin 383 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete koyduklarını belirten Erdoğan, bu yıl içinde Bucak'ta 500 kişi kapasiteli, seneye de merkezde toplamda bin 900 kişi kapasiteli iki yurt açacaklarını söyledi.

Burdur'a, Bucak'a, Gölhisar'a inşa ettikleri sosyal tesisleri anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet hastanesi yanındaki yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alana Burdur Millet Bahçesi'ni yapacağız. Şimdi size çok farklı bir müjde veriyorum. Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz. Bütün bunların hepsi belediyelerin icrası değil bu hükümet olarak bizim icraatımız olacak ve Burdur Belediyemizle inşallah bu icraatımızı bütünleştireceğiz."

Erdoğan, Burdurlu ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere toplam 500 milyon lira kaynak aktardıklarını da bildirdi.

- "Dünyadan kim geliyorsa Külliye'ye, onlara salep ikram ediyorum"

Vatandaşların "Burdur seninle gurur duyuyor" sloganları üzerine Erdoğan, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Salebi getirdiniz mi? Geldi mi Bucak'tan? Yoksa Vali'den alacağım. Eğer siz getirdiyseniz ne ala. Bak sizin saleplerle dünyayı salebe alıştırdım. Dünyadan kim geliyorsa Külliye'ye, onlara salep ikram ediyorum." şeklinde konuştu.

Burdur'a sağlıkta 9'u hastane olmak üzere toplam 19 tesis kazandırdıklarına değinen Erdoğan, 5 sağlık tesisinin yapımının, 9 sağlık tesisinin ise plan, proje ve ihale sürecinin devam ettiğini söyledi.

Bunlardan birinin 475 yataklı Burdur Devlet Hastanesi olduğunu dile getiren Erdoğan, eğitim araştırma hastanesine dönüştürmeyi planladıkları bu projenin inşasına yakında başlanacağını kaydetti.

TOKİ vasıtasıyla Burdur'da 2 bin 671 konut projesini hayata geçirdiklerini, TOKİ ile Burdur Bozkurt Mahallesi'nde önemli bir kentsel dönüşüm projesinin ihalesi yaptıklarını, nisan ayında inşaatına başlanacağını aktaran Erdoğan, Necatibey Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin ihalesinin de yakında yapılacağını bildirdi.

Burdur'da imar barışından toplam 36 bin vatandaşın faydalandığını belirten Erdoğan, aralarında 700 yıllık Ulu Cami'nin, Saden Hatipoğlu Cami'nin, Bucak'taki Susuz Han'ın da olduğu toplam 31 ata yadigarı eseri restore ettiklerini anlattı.

Erdoğan, "Öyle bırakmadık. Niye? 'Ecdattan devraldığımızı gelecek nesillere taşıyacağız' dedik. Merkezdeki Hocabali Hamamı'nın restorasyonu devam ediyor." dedi.

Bölünmüş yol uzunluğunu 45 kilometreden 261 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte biz buyuz. Burdur-Kefenli-Çavdır yolu, Burdur-Kemer ayrımı- Yeşilova yolunu bu yıl, Isparta-Burdur yolunu ise seneye tamamlıyoruz. Toplam 3 katrilyon yatırım bedeli olan Isparta-Dereboğazı-Antalya yolundaki çalışmalar sürüyor. Projeyi 2023 yılında tümüyle tamamladığımızda bu yol 10 kilometre kısalacak. Burdur-Gümüşgün arasındaki demiryolu hattını sıfırdan yapmışçasına yeniledik. Antalya-Isparta-Burdur-Afyonkarashisar-Eskişehir hızlı tren projemizle ilgili etüd proje çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. İnşallah bu hattın inşasına da en kısa sürede başlayacağız. Afyon-Denizli-Isparta-Burdur demiryolu hattını yerli milli yazılımla sinyalli hale getiriyoruz. İnşaası süren bu projenin çalışmalarını 2 yıla kadar bitiriyoruz. Burdur'da 14 baraj ve bir gölet inşa ettik. 7 baraj ve bir göletin yapımı da devam ediyor. Laf değil, iş üretiyoruz iş."

(Sürecek)