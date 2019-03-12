AK Parti'nin Beylikdüzü mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim bayrağımı yakıyor. Sen böylesiyle nasıl beraber olursun Bay Kemal? Hem 'Milliyim' diyeceksin hem benim bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın. Hanımefendi, hem 'Milliyim' diyeceksin benim bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın. Bay Temel, hem 'Ben şöyleyim, böyleyim' diyeceksin, bayrağımızı yakanlarla beraber olacaksın. Bir de yalan söyleyeceksin, 'Biz hiçbir ittifakın içerisinde yokuz.' Kimi uyutuyorsun kimi?" dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin Beylikdüzü'ndeki mitinginde yaptığı konuşmada, miting yaptığı ilçelerde yağmur olmasına rağmen katılımın yoğun olduğunu, yağmur gibi bu davaya gönül veren vatandaşların bulunduğunu söyledi.

Seçimlere 19 gün kaldığını, durmadan herkesin dolaşması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Kar, boran, fırtına sükun bulacak, malum zatlar size selam duracak." diye konuştu.

Erdoğan, 31 Mart seçimleri için Türkiye genelinde yeni bir oyun oynandığını, dile getirerek, şöyle devam etti:

"24 Haziran seçimleri, birçok oyun denediler, başarılı olamadılar. Şimdi yeni figüranlar ekleyerek tekrar sahneye çıktılar. 24 Haziran öncesinde milletvekili borsalarıyla kurulan yıkım ittifakını bu seçimde biraz daha genişlettiler. Baktılar üç kafadar AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bileğini bükemiyor, 31 Mart'ın arefesinde ittifaka yeni ortaklar, yeni üyeler buldular. Bu ittifakta kimler yok ki? Bölücü örgütün güdümündeki parti var. 'Devletiniz teröristtir' diyen il başkanları var. İmralı'daki bebek katilinin heykelini dikmeye niyetlenen gafiller var. PKK paçavraları önünde poz veren parti başkanları var. Bay Kemal, Almanya'da hangi kadınla poz verdi. Alman Parlamentosunda terör örgütünün paçavrasıyla poz veren kadınla o da geldi orada poz verdi. Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yapan cuntacılar var. Bu şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' yazan çapulcular var. İstanbul'un göbeğinde Ezan-ı Muhammediye'yi ıslıklayan edepsizler var."

Erdoğan, HDP milletvekillerinin terörü ve terör örgütünü destekleyen konuşmalarından görüntüler izleterek, "Benim bayrağımı yakan bu namussuzlarla, bunlar el ele, kol kola dolaşıyor. Kim o? CHP. Kim o? Bay Kemal. Kim o? İşte buralı belediye başkanı, şimdi İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı adayı olmuş. Bunlarla el ele, kol kola. Benim Beylikdüzü'lü kardeşlerim bayrağını yakanla ele ele olur mu, ona oy verir mi? Olay bu kadar basit. Bunlar sirk cambazı, sirk." ifadelerini kullandı.





- "Hep beraber Cumhur İttifakı'nın karşısındalar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart'ta kadınların İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşüne ilişkin videoyu izlettirerek, "Bu kadın CHP'nin İstanbul İl Başkanı. O da Kadınlar Gününde yürüyüş yapanların içinde. Şu anda bu ülkede CHP, sözde İYİ Parti, HDP hep beraber Cumhur İttifakı'nın karşısındalar. 31 Mart'ta bunların defterini sandıklarda dürmeye var mıyız? Kapı kapı dolaşmamız lazım. Durmak yok. Bitmedi, bakın ne diyor, öyle ileri gidiyor ki 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda oylarla AK Parti'yi ve MHP'yi yok edeceğiz.' Şimdi soruyorum. Buradan Türkiye'ye seslenelim. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam Sezai Temelli denilen adam, temelsiz, bu adam Kürt de değil ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesi var. Buyur git o Kürdistan'a. Benim ülkemde Güneydoğu Anadolu var, Doğu Anadolu var, Karadeniz var, Akdeniz var, Orta Anadolu var, Ege Bölgesi var, Marmara var. Bunun dışında biz de bölge yok. Bizim ülkemizi bölemeyeceksiniz."

Erdoğan, dün Şırnak'ta ve Hakkari'de de aynı şeyleri anlattığını, hiçbir kimsenin böyle bir şeyi kabullenmediğini söyledi.

Meydanların tıklım tıklım dolu olduğunu, Kürt'lerin böyle bir derdinin bulunmadığını belirten Erdoğan, "Ama Kürt olmayan bu adam temelsiz dedim ya, kalkıp benim kardeşlerimi istismar ediyorlar. İşte 31 Mart bunlara gereken dersi verme günüdür. Bay Kemal'in tavşan ortağı da sözde İYİ Parti ama asıl ortağı, asıl göz bebeği Kandil'in güdümündeki parti. İttifakın kimi hedef alacağına, kime saldıracağına, hangi ilde kime oy vereceğine, meclis üyesi adaylarının kim olacağına onlar karar veriyor." dedi.





- "Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin adaylarının olduğu listelerde HDP'lilerin bulunduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gizli saklı oraya bunları sızdırdılar. İYİ Parti'nin olduğu yerde yok mu? Var. Kime yutturuyorsunuz bunları? Tam bir aydır eş başkanlar Türkiye'nin toprak bütünlüğünü alenen yok sayıyor ama ne tavşan ortak ne de CHP bunlara gıkını çıkaramıyor. CHP'nin başındaki zat ne diyor? 'YPG bize saldırmaz' diyor. İttifakın tavşan ortağından yine tek bir eleştiri yükselmiyor. Hatay'ın CHP'li belediye başkanı 'Oy yoksa hizmet de yok' diyerek seçmeni alenen tehdit ediyor, her gün bize saldıran tavşan ortaktan tek bir ses çıkmıyor. CHP'li belediye başkan adayları Kur-an'ı Kerim'le cuma salasıyla dalga geçiyor, bize her gün iftira atan tavşan ortak yine tepki göstermiyor. CHP'nin belediye başkan adayları tıpkı HDP'li eş başkanlar gibi 'Oylarımız şuraya gidiyor' ne CHP yönetiminden ne de tavşan ortağın başındaki hanımefendiden herhangi bir tepki gelmiyor. Önceleri ittifakın asıl patronlarını gizlemeye çalışıyorlardı artık onu da beceremiyorlar. Sağ olsun CHP'liler bir taraftan HDP'liler bir taraftan Kandil'deki terör ağaları bir başka taraftan kurulan tezgahı ifşa ediyorlar. Kadın çıkmış ne diyor? 'Biz sırtımızı YPG, PYD'ye dayadık.' diyor. Bay Kemal bunlarla beraber. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık. Farkımız bu."

Kişinin, yol yürüdükleriyle beraber olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Ezan, bayrak, vatan... Benim bayrağımı yakıyor. Sen böylesiyle nasıl beraber olursun Bay Kemal? Hem 'Milliyim' diyeceksin hem benim bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın. Hanımefendi, hem 'Milliyim' diyeceksin benim bayrağımı yakanlarla beraber olacaksın. Bay Temel, hem 'Ben şöyleyim, böyleyim' diyeceksin, bayrağımızı yakanlarla beraber olacaksın. Bir de yalan söyleyeceksin, 'Biz hiçbir ittifakın içerisinde yokuz.' Kimi uyutuyorsun kimi? Sen öyle derken senin Adıyaman'daki belediye başkan adayın aksini söylüyor. Böyle karışık bir yapıdan ne bu ülkeye de bu millete ne de İstanbul ve Beylikdüzü'ne hayır gelir. Hem CHP'ye hem HDP'ye hem Saadet'e hem de sözde İYİ Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimin bu ittifakın gerçek yüzünü artık tamamen gördüklerine inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonrasında katılımcılara çay dağıttı.

Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da katıldı.

(Bitti)



