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AK Parti'nin Beylikdüzü mitingi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "Beylikdüzü final maçına 18 gün kaldı. Final maçı diyorum, çünkü 31 Mart'tan sonra gaza basıyoruz, vites büyütüyoruz. Yokuş, engel bize vız gelir. Çünkü direksiyonu emin ellere vereceksiniz"

12 Mart 2019 Salı 16:48
AK Parti'nin Beylikdüzü mitingi

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 18 gün kaldığını anımsatarak, "Final maçı diyorum, çünkü 31 Mart'tan sonra gaza basıyoruz, vites büyütüyoruz. Yokuş, engel bize vız gelir. Çünkü direksiyonu emin ellere vereceksiniz." dedi.

AK Parti tarafından Beylikdüzü'nde düzenlenen mitingde halka hitap eden Yıldırım, halkla omuz omuza vererek İstanbul'u Cumhuriyetin 100. yılına taşımak istediklerini söyledi.

İstanbul ve Beylikdüzü'nü, 2023 hedeflerine ulaştıracakları "final maçı"na 18 gün kaldığını dile getiren Yıldırım, "Final maçı diyorum, çünkü 31 Mart'tan sonra gaza basıyoruz, vites büyütüyoruz. Yokuş, engel bize vız gelir. Çünkü direksiyonu emin ellere vereceksiniz. Beylikdüzü'nde gönül belediyeciliği için Mustafa Necati Işık'ı, başkan seçeceksiniz. Yeni bir değişime Beylikdüzü imza atıyor mu?" diye konuştu.

İstanbul'u hep birlikte geleceğe hazırlayacaklarının altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:

"İstanbul ve Beylikdüzü, birlikte, el ele Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken çok güzel hizmetlerle buluşacak. Cumhurbaşkanımızın, yıllardır yanındayız. Onun ekibindeyiz. Dile kolay 40 yıl. Onun tedrisatından geçtik. Millete hizmet nedir, biz onu Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Diyorlar ki, 'Yorulmaz mısınız?' Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmanın ilk şartı, yorulmamaktır, durmamaktır. Durmadan, yorulmadan yola devam etmektir. Cumhurbaşkanımız, rahatı da rahat edenleri de hiç sevmez."

Binali Yıldırım, kendilerinin, seçimden seçime vatandaşın kapısını çalanlarla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Kimse bizi, sandık için vatandaşın arasına karışıp, yüzüne gülenlerle karıştırmasın." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:48
  1. Ak Parti
  2. Belediye Başkan adayı
  3. Beylikdüzü
  4. Binali Yıldırım
  5. İbb
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