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AK Parti'nin Beylikdüzü Mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Binali Yıldırım ismi, başlı başına bir marka. Kendisi tecrübe demektir, hizmet demektir, yatırım demektir. Bu marka, muhabbet, samimiyet, özveri demektir. Binali Yıldırım her türlü zorluğa, çözüm üretebilme iradesi demektir"- "Senelerdir beraber olduğumuz, yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yaptığımız Binali Bey, bugün eser siyasetinde ülkemizin markasıdır. Şu an buradan çıkan zatın, marka olarak nesi var? Hiç. İstanbul'a belediye başkanı seçeceğiz dikkat edin, Çatladıkapı'ya değil"

12 Mart 2019 Salı 16:36
AK Parti'nin Beylikdüzü Mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım isminin başlı başına bir marka olduğunu belirterek, "Kendisi tecrübe demektir, hizmet demektir, yatırım demektir. Bu marka, muhabbet, samimiyet, özveri demektir. Binali Yıldırım her türlü zorluğa, çözüm üretebilme iradesi demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi yanında düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da kendisini ve AK Parti'yi Beylikdüzü'nde zirveye taşıyan, destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Beylikdüzü'nden 31 Mart'ta yeni bir zafer beklediğini belirten Erdoğan, "(İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkan adayı, buranın eski ilçe belediye başkanıymış. Bundan dolayı biraz zor.) Ne demek? Bize işin ehli lazım. Dikkat edin İstanbul'a belediye başkanı seçiyoruz. Sıradan bir yer değil. Daha onların buraya emeği geçmeden önce bu kardeşinizin emeği geçti. Karşımdaki şu coşku bize büyük umut veriyor. Aramızdaki muhabbet ve dayanışma şimdiden birilerinin dizlerini titretiyor." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü'nün 31 Mart'ta yeni bir sayfa açmaya, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlandığını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"31 Mart'ta Beylikdüzü'nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum. Maalesef son 5 senede ilçemiz her ne kadar kamu yatırımları, Büyükşehir noktasında gereken hizmeti alsa da ilçe belediyesinde sınıfta kaldı. İstanbul'un diğer ilçeleri birbiriyle yarışırken, Beylikdüzü ne yazık ki irtifa kaybetti. 31 Mart bu açıdan ilçemiz için, sizin için önemli bir imkan. 31 Mart Beylikdüzü için tarihi bir fırsat penceresidir. 31 Mart, Beylikdüzü'nün tekrar liyakatli kadrolarla, vizyoner, dinamik kadrolarla buluşması için önemli bir kavşaktır."

AK Parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Binali Yıldırım'ı aday gösterdiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Rastgele değil. İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman, benim deniz otobüslerimde genel müdürümdü. Daha sonra Parlamentoya geçince Binali Beyle beraber, o da milletvekili olarak yanımdaydı. Ne yaptık? Ulaştırma Bakanı. Daha sonra Başbakan, daha sonra TBMM Başkanı yaptık. Şimdi de İstanbul'a o kadar önem veriyoruz ki İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı yaptık.

İstiyorum ki İstanbul kendisine layık, böyle bir belediye başkanı ile ben de Ankara'da Cumhurbaşkanı olarak 4,5 senedir iş başındayım, beş sene de onlar burada. Binali Bey ve öbür tarafta Mustafa Necati Işık kardeşim, hep beraber, hem dinamik, hem tecrübe el ele vereceğiz, Beylikdüzü'nü de İstanbul'u da 'devam inşallah' diyerek, uçuracağız."

Binali Yıldırım isminin başlı başına bir marka olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kendisi tecrübe demektir, hizmet demektir, yatırım demektir. Bu marka, muhabbet, samimiyet, özveri demektir. Binali Yıldırım her türlü zorluğa, çözüm üretebilme iradesi demektir. Senelerdir beraber olduğumuz yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yaptığımız Binali Bey, bugün eser siyasetinde ülkemizin markasıdır. Şu an buradan çıkan zatın, marka olarak nesi var? Hiç. İstanbul'a belediye başkanı seçeceğiz dikkat edin, Çatladıkapı'ya değil." diye konuştu.

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:36
  1. Beylikdüzü
  2. Binali Yıldırım
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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