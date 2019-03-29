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AK Parti'nin Beykoz mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2)- "Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk. Nerede? 15 Temmuz'da, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla kurduk. Diyorum ki 'Ya Rab, bizim bu Cumhur İttifakı'mızı pazara kadar değil mezara kadar devamını bize göster.' O zaman bunlar çatlayacak, patlayacak"- "Bunların hem partilerinde hem de belediyelerinde resmi olarak görev yapan bir başkanları var, bir de asıl patronları var. Nerede? Kandil'de, Pensilvanya'da"- "Şimdi birileri çıkıyor, ne diyor? 'İntikam' diyor. Kafaya bak. Bunların beyni sulanmış. Neyin intikamını alıyorsun? Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüğümüzün intikamını mı alacaksın? Sevsinler seni. Bunlar üşütmüş. Beyin sulanması var. Ne derse desinler işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bizim yapacak çok işimiz var"

29 Mart 2019 Cuma 20:41
AK Parti'nin Beykoz mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk. Nerede? 15 Temmuz'da, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla kurduk. Diyorum ki 'Ya Rab, bizim bu Cumhur İttifakı'mızı pazara kadar değil mezara kadar devamını bize göster.' O zaman bunlar çatlayacak, patlayacak." dedi.

Erdoğan, partisince Beykoz Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Vatandaşlardan 31 Mart'ta iradelerine sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, "Siz 31 Mart'ta demokrasiye sahip çıkarsanız Türkiye'nin yükselişini hiçbir güç engelleyemez. Siz 31 Mart'ta kardeşliğinize leke sürdürmezseniz evelallah hiç kimse bu millete operasyon çekemez. Siz bölücülerle ittifak kuranlara sandıkta 'Dur' derseniz Kandil'in piyonları bu şehre, bu ülkeye asla musallat olamaz." diye konuştu.

Erdoğan, meydana kurulan ekranda HDP'lilerin görüntülerini izlettikten sonra şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu adam aslında Kürt değil, ne idüğü belirsiz. Kürtler adına konuştuğunu söylüyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara var. Ama Kürdistan diye bir bölge yok. Kürdistan'a mı gitmek istiyorsun? Irak'ın kuzeyinde var. Seninle beraber terör sevicilerini de yanına al hep birlikte defolun ortaya gidin. Ama bu toprakları bölemeyeceksiniz. Burayı sizlere böldürmeyiz. 780 bin kilometrekareyle haydi bakalım Rabia. Tek millet, tek bayrak, tek vatan tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birilikte Türkiye olacağız. İşte mesele bu. İşte Beykoz'da şu anda bunu görüyorum. Beykoz pazar günü sandıkları patlatıyor mu? Buna hazır mıyız? Durmak yok yola devam. Her belediye için bunların eş başkan pazarlıkları var ya. Bunları merak ediyoruz. Ama bizim öyle bir derdimiz yok. Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk. Nerede? 15 Temmuz'da, 7 Ağustos'ta Yenikapı ruhuyla kurduk. Diyorum ki 'Ya Rab, bizim bu Cumhur İttifakı'mızı pazara kadar değil mezara kadar devamını bize göster.' O zaman bunlar çatlayacak, patlayacak."

Ümmetin parçalandığını dile getiren Erdoğan, "Bunların hem partilerinde hem de belediyelerinde bir resmi olarak görev yapan bir başkanları var bir de asıl patronları var. Nerede? Kandil'de, Pensilvanya'da. Ne diyor? Bölücü terör örgüt başının heykelini dikeceklermiş. Şu anda adam içeride. Öbürü ne diyor? 'Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye dayadık.' diyor. Biz nereye dayadık biliyor musunuz? Biz de sırtımız milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Farkımız bu. Onun için evelallah partimizi kurduğumuzdan beri girdiğimiz her seçimi başarıyla kazandık. Bu pazar günü milletimizle beraber el ele Allah'ın izniyle yine kazanmak için ahdimiz var. Kazanacak mıyız? Büyükşehir ve ilçede kazanacak mıyız? Onun için de çok çalışacağız. Allah çalışana veriyor. Çalışmaya değil. Bu adamlar benim Kürt kardeşlerimi de istismar ediyor. Bunların Güneydoğu ve Doğu'da Kürt kardeşlerime götürdükleri en ufak bir hizmet yok. Biz götürdük biz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, onların ise aldıklara paralarla hendek açtığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Güneydoğulu kardeşlerim bunları iyi bilir. İyi tanır. İşte bu pazar sandıklarda bunlara dersi vereceğiz. Şimdi birileri ne çıkıyor ne diyor? 'İntikam' diyor. Kafaya bak. Bunların beyni sulanmış. Neyin intikamını alıyorsun? Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüğümüzün intikamını mı alacaksın? Sevsinler seni. Bunlar üşütmüş. Beyin sulanması var. Ne derse desinler işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Bizim yapacak çok işimiz var. 4,5 yıl bu kardeşiniz ülkenin başında mı? Kabinem işin başında mı? Bütün kazandığımız belediyelerle beraber bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olamaya geliyoruz. Her türlü pazarlıkta bunlar var. Hep gizli pazarlık. Bir şey açıkladıkları yok. Koskoca İstanbul'un, Ankara'nın ve İzmir'in hizmetkarı olmak her babayiğidin karı değil."

Vatandaşlardan herkesi sandığa çağırmalarını isteyen Erdoğan, herkesi AK Parti'ye oy vermeye davet etti.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:41
  1. Beykoz
  2. miting
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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