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AK Parti'nin Beykoz mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "Sabah, akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor. Anket burada. Gerçek anket, pazar günü sandıkta"- "Biz yerel seçim yapıyoruz. Yerel seçimde sen hangi ekonomiyi çözeceksin? Sende ekonominin hangi anahtarı var? Sen yerel seçimde bir defa personelinin maaşını nasıl ödeyeceksin onu konuş"- "Şayet siz 31 Mart'ta iradenize yine güçlü bir şekilde sahip çıkarsanız, inanın bizim önümüzü kimse kesemez"

29 Mart 2019 Cuma 20:39
AK Parti'nin Beykoz mitingi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sabah, akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor. Anket burada. Gerçek anket, pazar günü sandıkta." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Beykoz'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, ilçe halkına, 24 Haziran'da verdikleri güçlü destek dolayısıyla teşekkür etti.

31 Mart'ta Beykoz'dan daha büyük destekler beklediğini aktaran Erdoğan, alanda toplanan kalabalığın coşkusunun kendilerine büyük bir coşku aşıladığını dile getirdi.

Aralarındaki muhabbet ve coşkunun birilerinin adeta dizlerini titrettiğini kaydeden Erdoğan, "Sabah, akşam güya anket açıklıyoruz diyerek, millete psikolojik operasyon çekenlerin şimdiden yürekleri hopluyor. Anket burada. Gerçek anket, pazar günü sandıkta. Beykoz, tüm İstanbul'la beraber inşallah yeni bir rekora imza atmak için sabırsızlanıyor. Beykoz, bölücü örgütün uzantılarıyla ittifak kuranlara ders vermek için pazar gününü bekliyor. Beykoz, İstiklal Marşı'nı okumayacak kadar bu milletin değerlerinden kopuk marjinallere hadlerini bildirmek için 31 Mart'ı adeta iple çekiyor. Adalar ilçesini izlediniz değil mi? Bay Kemal'i, yanındakileri ve bir de Adalar adayını CHP'den. Adam İstiklal Marşı'nı söylemiyor. Ey Bay Kemal! Sen kimlerle yol yürüdüğünün farkında değilsin." diye konuştu.

Erdoğan, bugünkü 7. mitinglerini Beykoz'da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "16 Şubat'tan bu yana sadece İstanbul'da 21 ilçemizi ziyaret ettik. Türkiye genelinde ise Sivas'tan Hakkari'ye kadar, 59 ilimizin misafiri olduk. Kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi ayırmadan, milletimizin tüm fertleriyle kucaklaştık, dertleştik, hasret giderdik. 50 gün boyunca muhalefetin yaptığı gibi meydanları iftira kürsüsüne çevirmedik. Sadece eserlerimizi anlattık. Devam eden projelerimizin hangi aşamada olduğunu, ne zaman biteceklerini, insanlarımıza izah ettik. Vatandaşlarımızın bizden beklentilerini, taleplerini, şikayetlerini de tek tek not ettik. Eksikleri, hataları bizzat sahada yerinde tespit etme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek 4,5 yıllık dönemde tüm bu meselelerin üzerine gideceklerini, ekonomiden ticarete, siyasetten yatırımlara kadar, yaşanan tüm aksaklıkları, problemleri çözmeye çalışacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve diğer CHP'lilerin "Ekonomi çok kötü. Ekonomiyi çözeceğiz." dediğini aktaran Erdoğan, "Biz yerel seçim yapıyoruz. Yerel seçimde sen hangi ekonomiyi çözeceksin? Sende ekonominin hangi anahtarı var? Sen yerel seçimde bir defa personelinin maaşını nasıl ödeyeceksin onu konuş. Ekonominin şu anda dümeninde ben varım ben, devletin başkanı olarak ben varım, kabinem var. Senin ekonomiyle ilgili yapacak bir şeyin yok ki. Bu yerel yönetim seçimi. Kimi aldatıyorsun? Onun için benim vatandaşımı, halkımı aldatmak isteyen bu cahillere pazar günü öyle bir ders verin ki... 'Biz size bu ülkeyi emanet edemeyiz', bunu demeniz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Arapça yazdığı zaman niye rahatsız oluyorsun?"

Son 17 yılda olduğu gibi el birliğiyle oynanan oyunları bertaraf edeceklerini anlatan Erdoğan, "Fatih'te adayları çıkmış, ne diyor? 'Şuraya bak, üzerinde Arapça yazıyor, beğendin mi?' diyor. Lafa bak, ahlaksıza bak, terbiyesize bak. İngilizce yazdığı zaman oluyor da Arapça yazdığı zaman niye rahatsız oluyorsun? Fransızca yazdığı zaman oluyor da Arapça yazdığı zaman niye rahatsız oluyorsun?" dedi.

Erdoğan, Arapça'nın beynelmilel bir dil olduğuna dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler'in statüsünde olan bir dildir. Senin bunlardan bir defa haberin yok. Bu cahiller şu anda Fatih'te belediye başkan adayı, sözde İYİ Parti'den. Ne günlere kaldık aman Yarabbi. Hani yine Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var, 'Ne günlere kaldık ey Gazi Hünkar/Eşek vezir olmuş katır silahtar.' Ben söylemiyorum, Ziya Paşa söylüyor. İşte bunu CHP'nin başındaki zat gibi, genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmış birisi olarak değil Türkiye'yi son 17 yılda 3,5 kat büyütmüş bir siyasetçi ve devlet adamı olarak söylüyorum. Bunu CHP'nin başındaki zat gibi, 9 yılda 9 seçim kaybetmiş birisi olarak değil, sizlerin desteğiyle 17 yılda 14 seçim zaferi yaşamış bir siyasetçi olarak ifade ediyorum." diye konuştu.

- "1 numara olduk"

Girdikleri her seçimi kazandıklarını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Partimizi kurduk, 16 ay sonra girdiğimiz seçimde 1 numara olduk ve parlamentonun yüzde 63'ünü biz aldık. Bunu CHP'nin başındaki zat gibi 15 Temmuz gecesi tankları görünce FETÖ'cülerin yardımıyla tankların arasından kaçırdılar, Bakırköy Belediyesi'ne götürdüler. Ne dedi biliyor musunuz açıklamasında, 'Otellerde yer bulamadığımız için Bakırköy Belediyesi'ne gittik.' Kahveyi orada yudumladı ve darbeyi de oradan izledi. Saat 23.15, Bay Kemal, Atatürk Havalimanı'na geldi. Ben de 01.15'te Atatürk Havalimanı'na indim. On binler havalimanındaydı. Ben milletimle beraber oldum. O ise kaçarak Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumladı. Kardeşlerim, önemli olan şu; 'Bana da haber verseydiler ben de orada olurdum.' diyor. On binler oraya geliyor, sen niye gelemedin? Korkak, ürkek... Bunlardan bir şey olmaz. Bunlara bu vatan teslim edilmez ve bizler ekonomide, ulaşımda, sağlıkta, tarımda, eğitimde, demokrasi ve özgürlüklerde cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarına imza atmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Kaşgarlı Mahmut, 'Dağ kement ile eğilmez, denizin önü kayıkla kesilmez.' diyor. Şayet siz 31 Mart'ta iradenize yine güçlü bir şekilde sahip çıkarsanız, inanın bizim önümüzü kimse kesemez."

(Sürecek)


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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 20:39
  1. Ak Parti
  2. Beykoz
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. miting

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