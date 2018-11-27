THY- Noukşot
0553 313 94 23

AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti TBMM Grubu, bazı belediye başkan adaylarının isimlerinin açıklanması nedeniyle en yoğun günlerinden birisini yaşadı- Grup salonunda, isimleri açıklanacak illerin belediye başkan adayları ve il başkanlarının oturması için ayrı bir bölüm ayrıldı

27 Kasım 2018 Salı 14:55
AK Parti'nin belediye başkan adayları açıklandı

TBMM (AA) - AK Parti TBMM Grubunda, 9'u büyükşehir olmak üzere 20 il belediye başkan adayının açıklandığı grup toplantısı nedeniyle en yoğun günlerden birisi yaşandı.

AK Parti Grup Toplantı Salonunda, isimleri açıklanacak illerin belediye başkan adayları ve il başkanlarının oturması için ayrı bir bölüm ayrıldı. Bu nedenle bazı milletvekilleri ayakta kaldı.

Milletvekilleri ve partililer en yoğun ilgiyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye gösterdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Özhaseki, "Bismillah der yarın sabah namazından sonra çalışmaya başlarız." dedi.

Milletvekilleri ve partililer, belediye başkan adaylarını tebrik etti. Bazı adayların AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na aileleriyle geldiği görüldü.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan salona; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile girdi ve salondakileri selamladıktan sonra yerine oturdu.

Konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Erdoğan, milletvekilleri ve partililer tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve birçok bakanın yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da katıldı.

Milletvekili danışmanlarının, bu grup toplantısından önce salona girip yer tutmasına izin verilmedi.

Çok sayıda gazeteci tarafından takip edilen Erdoğan'ın konuşmasını birçok televizyon kanalı da canlı yayınladı. Ayrıca bazı televizyon kanalları Meclis Kampüsü'nün bahçesinde, AK Parti yöneticileri ve belediye başkan adayları ile röportajlar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı adayların fotoğrafları ve özgeçmişleri sinevizyonda gösterildi. İsmi okunan aday, ayağa kalkarak salonu selamladı. Salondan en çok alkışı Özhaseki ile Zeybekci aldı.

Erdoğan açıkladığı ilin milletvekilleri, belediye başkan adayı, il başkanı, gençlik kolları ve kadın kolları başkanları ile ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:55
  1. ak parti belediye başkan adayları
  2. AK Parti TBMM Grubu
  3. belediye başkan adayları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da göl suyunun çekildiği alanda ceset bulundu
    1. Adana'da göl suyunun çekildiği alanda..
    2. Erzurumspor, Bursaspor maçı..
    3. Bakanlık açıkladı, PKK'ya büyük darbe!..
    4. Bataklıkta feci ölüm! Çırpındıkça da..
    5. MOBİSAD'dan BDDK'nın yeni..
    6. Vebâlden korkun!
    7. Endonezya'da yanardağ uyarısı
    8. AK Parti'li belediye başkan..
    9. "İzmir'i alacak mısınız?" sorusuna..
    10. Kaşıkçı'nın cesedi aranıyordu! Karar..
    11. Belçika'da otistik kadına ötenazi..
    12. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    13. Güvenli internet hizmeti, 8 yılda 6,3..
    14. Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere..
    15. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    16. PKK, örgüte katılmaları için süre..
    17. Kubbede elektron geziyor!..
    18. İYİ Parti Trabzon belediye başkan..
    19. İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara..
    20. Karlov cinayetine ilişkin yeni..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları