THY- Euroleague
0553 313 94 23

AK Parti'nin belediye başkan adayları

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Burhan Sakallı aday gösterildi- AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan:- "Saymakla bitmeyecek hizmetleriyle kendini ispatlamış, kente vizyon kazandıracak adayımız Burhan Sakallı ile halka en iyi hizmeti sunacağız. Burhan Bey ile çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağız, kimsenin bundan şüphesi olmasın"

27 Kasım 2018 Salı 15:02
AK Parti'nin belediye başkan adayları

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Burhan Sakallı olduğunu açıkladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı'nın Eskişehirlinin teveccühüyle iki dönem Odunpazarı'nda belediye başkanlığı yapmış deneyimli bir kişi olduğunu söyledi.

Kentte sosyal ve fiziki belediyecilik anlamında önemli projelere imza atan Sakallı'nın çok sevilen, kentte hizmetleriyle anılan önemli bir isim olduğuna işaret eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Burhan Bey, Odunpazarı evlerini restore ederek tarihi mirasımıza sahip çıkmış, buradan bir marka çıkarmıştır. Burada saymakla bitmeyecek hizmetleriyle kendini ispatlamış, kente vizyon kazandıracak adayımız Burhan Sakallı ile halka en iyi hizmeti sunacağız. Burhan Bey ile çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağız, kimsenin bundan şüphesi olmasın."

- Burhan Sakallı'nın öz geçmişi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Dinek köyünde 1962 yılında dünyaya gelen Sakallı, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladı.

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1984 yılında mezun olan Sakallı, 2008'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Sakallı, 1985 yılında Atatürk Barajı derivasyon tünelleri uygulama projesinde, 1987'de Sır Barajı betonarme gergi uygulamasında çalıştı.

Gaziantep, Adana, Mersin, Konya'da 1988’den itibaren çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalışan Sakallı, birçok sivil toplum kuruluşuna da danışmanlık yaptı.

Sakallı, 2004-2014 yılları arasında AK Parti'den merkez Odunpazarı ilçe Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilen Burhan Sakallı, evli ve üç çocuk babası.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:02
  1. Burhan Sakallı
  2. Eskişehir
  3. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da göl suyunun çekildiği alanda ceset bulundu
    1. Adana'da göl suyunun çekildiği alanda..
    2. Erzurumspor, Bursaspor maçı..
    3. Bakanlık açıkladı, PKK'ya büyük darbe!..
    4. Bataklıkta feci ölüm! Çırpındıkça da..
    5. MOBİSAD'dan BDDK'nın yeni..
    6. Vebâlden korkun!
    7. Endonezya'da yanardağ uyarısı
    8. AK Parti'li belediye başkan..
    9. "İzmir'i alacak mısınız?" sorusuna..
    10. Kaşıkçı'nın cesedi aranıyordu! Karar..
    11. Belçika'da otistik kadına ötenazi..
    12. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    13. Güvenli internet hizmeti, 8 yılda 6,3..
    14. Hakkari'de dev Türk bayrağı göndere..
    15. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    16. PKK, örgüte katılmaları için süre..
    17. Kubbede elektron geziyor!..
    18. İYİ Parti Trabzon belediye başkan..
    19. İran Dışişleri Bakanı Zarif'e "kara..
    20. Karlov cinayetine ilişkin yeni..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları