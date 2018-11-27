AK Parti'nin belediye başkan adayları

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Burhan Sakallı olduğunu açıkladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı'nın Eskişehirlinin teveccühüyle iki dönem Odunpazarı'nda belediye başkanlığı yapmış deneyimli bir kişi olduğunu söyledi.

Kentte sosyal ve fiziki belediyecilik anlamında önemli projelere imza atan Sakallı'nın çok sevilen, kentte hizmetleriyle anılan önemli bir isim olduğuna işaret eden Çalışkan, şöyle konuştu:

"Burhan Bey, Odunpazarı evlerini restore ederek tarihi mirasımıza sahip çıkmış, buradan bir marka çıkarmıştır. Burada saymakla bitmeyecek hizmetleriyle kendini ispatlamış, kente vizyon kazandıracak adayımız Burhan Sakallı ile halka en iyi hizmeti sunacağız. Burhan Bey ile çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağız, kimsenin bundan şüphesi olmasın."

- Burhan Sakallı'nın öz geçmişi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Dinek köyünde 1962 yılında dünyaya gelen Sakallı, ilk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladı.

Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1984 yılında mezun olan Sakallı, 2008'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Sakallı, 1985 yılında Atatürk Barajı derivasyon tünelleri uygulama projesinde, 1987'de Sır Barajı betonarme gergi uygulamasında çalıştı.

Gaziantep, Adana, Mersin, Konya'da 1988’den itibaren çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalışan Sakallı, birçok sivil toplum kuruluşuna da danışmanlık yaptı.

Sakallı, 2004-2014 yılları arasında AK Parti'den merkez Odunpazarı ilçe Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilen Burhan Sakallı, evli ve üç çocuk babası.



