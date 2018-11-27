AK Parti'nin belediye başkan adayları

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı, iş adamı Mehmet Zeybek oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında, AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayının, iş adamı Mehmet Zeybek olduğunu açıkladı.



AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, gönül belediyeciliği yolunda devam edeceğiz. Yeni belediye başkan adayımızın hayırlı olmasını dilerim." dedi.

- Mehmet Zeybek'in öz geçmişi

Zeybek, 1 Ocak 1954 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. İlköğrenimini merkez Çayırbağ beldesinde tamamlayan Zeybek, Afyon İmam Hatip Lisesinden 1974 yılında mezun oldu.

Üniversiteye girişte meslek liselerinin problemlerinden dolayı 1975 yılında fark derslerini vererek Afyon Lisesini tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden 1981 yılında mezun olan Zeybek, lise çağlarından beri uğraştığı inşaat işleriyle iştigal etti.

Lise ve üniversite hayatında MTTB üyesi olarak çalıştı. Mehmet Zeybek, siyasi hayatına Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. Daha sonra Fazilet Partisinde Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999 Yerel Seçimlerinde İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Zeybek, AK Parti'de de İl Kurucu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı, 2002 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu. 2009'da AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına seçilen Zeybek, bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü.

Mehmet Zeybek, evli ve 3 çocuk babası.