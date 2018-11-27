AK Parti'nin belediye başkan adayları

MUŞ (AA) - AK Parti'nin yerel seçimlerde Muş Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Feyat Asya oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda AK Parti'nin Muş Belediye Başkan adayının mevcut başkan Feyat Asya olduğunu açıkladı.

Asya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden belediye başkan adayı gösterilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yerel seçimi kazandıktan sonra hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini belirten Asya, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi Muş Belediye Başkanlığına tekrardan aday gösterdiği için çok mutluyum. Cumhurbaşkanımıza ve mensubu olmakla gurur duyduğum partimin tüm kademelerine teşekkür ediyorum. Tek bir hedefimiz var, 31 Mart’ta tekrar seçimi kazanarak halkımıza hizmet etmek. Ankara'dan döndükten sonra seçimlere ara vermeden çalışacağız."

- Feyat Asya'nın öz geçmişi

Muş'ta 1970'de dünyaya gelen Asya, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

1991 yılında Muş Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde laborant olarak göreve başlayan Asya, 1995-2007 yıllarında Muş Müftülüğünde memur, personel şefi ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Birçok sivil toplum kuruluşunun temsilciliği yapan Asya, 2007-2010 yıllarında Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da sivil toplum ve devlet ilişkileri üzerinde çeşitli çalışmalarda bulundu.

2014 yılından bu yana Muş Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Asya, evli ve 4 çocuk babası.

