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AK Parti'nin belediye başkan adayları

Çorum Belediye Başkanlığına, Hitit Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Halil İbrahim Aşgın aday gösterildi

27 Kasım 2018 Salı 13:25
AK Parti'nin belediye başkan adayları

ÇORUM (AA) - Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Halil İbrahim Aşgın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında, AK Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayının, Öğretim Görevlisi Dr. Halil İbrahim Aşgın olduğunu açıkladı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşgın'ın adaylığının hayırlı olmasını temenni etti.

Çorum'da oy oranını artıracaklarına inandığını dile getiren Akar, "Halil İbrahim Bey sevdiğimiz, değerli bir arkadaşımız. Adaylığı Çorum için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 31 Mart'ta Çorum'da güçlü şekilde ve daha yüksek oyla belediyemizi daha iyi yerlere taşıyacağız." dedi.

- Halil İbrahim Aşgın'ın öz geçmişi

Çorum'da 1973 yılında doğan Aşgın, ilk, orta ve lise eğitimini kentte tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Aşgın, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak sürdürdüğü görevinden AK Parti'den Çorum Belediye Başkan aday adaylığı için istifa etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev alan ve iyi düzeyde İngilizce bilen Aşgın, evli ve 4 çocuk babası.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:25
  1. Ak Parti
  2. Çorum
  3. Dr. Halil İbrahim Aşgın
  4. Erhan Akar
  5. Yerel Seçimler

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