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AK Parti'nin belediye başkan adayları

Çankırı Belediye Başkanlığına, mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Boz yeniden aday gösterildi

27 Kasım 2018 Salı 13:17
AK Parti'nin belediye başkan adayları

ÇANKIRI (AA) - AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Çankırı Belediye Başkan adayı, mevcut Başkan Hüseyin Boz oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında, AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkan adayının, mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Boz olduğunu açıkladı.

AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boz'un aday gösterilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Çankırı için hayırlı olması temennisinde bulunan Kaman, "İnşallah 31 Mart'tan sonra Çankırı için yeni bir başlangıç olacak. Yeni dönemde de çok daha güzel işler yapılarak Çankırı'yı çok farklı yerlere getirebileceğimize inanıyorum." dedi.

Kaman, yeniden Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Boz'u tebrik etti.

- Hüseyin Boz'un öz geçmişi

Hüseyin Boz, 1974 yılında Çankırı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çankırı'da tamamladı.

AK Parti Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlenen Boz, Merkez İlçe Başkanlığı da yaptı.

2014 yılındaki yerel seçimlerde belediye meclis üyesi olan Boz, 24 Haziran'daki seçimler öncesinde AK Parti'den milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa eden İrfan Dinç'in yerine Çankırı Belediye Başkanı oldu.

İyi derecede Rusça bilen Boz, evli ve 3 çocuk babası.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 13:17
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