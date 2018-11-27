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AK Parti'nin belediye başkan adayları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce aday gösterildi

27 Kasım 2018 Salı 12:55
AK Parti'nin belediye başkan adayları

SAKARYA (AA) - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Ekrem Yüce, AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında, AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayının ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce olduğunu açıkladı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok keyifli bir aday adaylığı süreci geçirdiklerini söyledi.

Birbirinden güçlü aday adayları olduğunu aktaran Kılıç, tüm adayların kendini ispatladığını, görev yaptıkları yerlerde başarılı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ÇAYKUR Genel Müdürü Yüce'yi aday gösterdiğini hatırlatan Kılıç, "Her zaman hazır olduğumuz gibi teşkilatlar olarak sonuna kadar Büyükşehir Başkan Adayımız Ekrem Bey'in nezaretinde çalışmalarımıza başlayacağız. Kısa zaman sonra da 16 ilçe adayımız belli olacak. Hep beraber zaten sahadayız. Bundan sonra mücadelemizi arttırarak devam edeceğiz. Adayımızın tüm Sakarya'ya hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

- Ekrem Yüce'nin öz geçmişi

Ekrem Yüce, 1954 yılında Sakarya'nın Geyve ilçesi Çengel köyünde doğdu. Lise öğrenimini Adapazarı İmam Hatip Okulu'nda tamamlayan Yüce, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü'nü bitirdi.

Diyanet Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü'nde 1975-1978 yılları arasında memuriyetini sürdüren Yüce, Adapazarı Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Çay İşletmeleri'nin (ÇAYKUR) farklı birimlerinde çalışan Yüce, 1999-2003 yılları arasında Erenler Belediye Başkanlığı yaptı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Türkiye Judo Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği görevlerinin yanı sıra, 2012-2018 yılları arasında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görevini alan Yüce, son olarak ÇAYKUR Genel Müdürlüğü yaptı.

Yüce, 2 çocuk babası.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:55
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