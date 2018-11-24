AK Parti'nin belediye başkan adayları

KOCAELİ (AA) - 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, "Gönül belediyeciliği yapmak üzere yola çıkıyoruz. Sizler de arkamızdasınız Allah yolumuzu açık etsin." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Büyükakın'ı meşalelerle karşılayan partililer, Büyükakın ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.

Partinin bahçesinde kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Büyükakın, yükünün ağır olduğunu söyledi.

Karaosmanoğlu'nun kentte çıtayı yükselttiğini ifade eden Büyükakın, çıtayı daha da yükseltmek için çalışacağını kaydetti.

Büyükakın, vatandaşların arkasında olduğu sürece 7 gün 24 saat güçleri yettiğince çalışacağını dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize tevdi ettiği bu emaneti, bu şehrin emanetini hakkıyla teslim edeceğiz. Bu görevler koltuğa oturulduğu zaman önem arz eden görevler değil. Sayın belediye başkanımız gibi görev bittiği zamanda gururla, alnı ak bir şekilde bırakılması gereken görevler. Onun için ben bugünden başlayacağım günü değil de koltuktan kalkacağım günü, en sonunda Allah'a hesap vereceğim günü düşünerek çalışacağım." diye konuştu.

Gelecek süreçte iş birliği içerisinde seçimlere gireceklerini anlatan Büyükakın, seçimlerden 12 belediye ile Büyükşehir Belediyesi'ni kazanarak ayrılmak istediklerini bildirdi.

Büyükakın, en büyük kuvvetlerinin bu saatte kendilerini yalnız bırakmayan teşkilatları olduğunu aktararak, "Allah yüzümüzü ak etsin. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bizlere dedi ki, 'Bundan sonra gönül belediyeciliği yapacağız'. Gönül belediyeciliği yapmak üzere yola çıkıyoruz. Sizler de arkamızdasınız Allah yolumuzu açık etsin." şeklinde konuştu.

- "31 Mart akşamına kadar durmak yok"

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da Karaosmanoğlu'nun Kocaeli'de çok güzel işler yaptığını belirterek, kentin küllerinden doğduğunu söyledi.

Yeni dönemde Büyükakın'ın halkın teveccühüyle Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Kocaeli'ye hizmet edeceğini ifade eden Işık, Büyükakın'ın bu kente olan borcunu Kocaeli halkının desteğiyle yerine getireceğini kaydetti.

Işık, Büyükakın'ın geçmiş yıllarda kente önemli hizmetleri olduğunu dile getirerek, "31 Mart akşamına kadar durmak yok. 31 Mart akşamına kadar hep birlikte gece gündüz çalışacağız. Milletvekilliği seçimlerinde en fazla Karaosmanoğlu çalışır ama belediye seçimlerinde de en çok bizler çalışırız. Bizde usul budur. İnşallah bu seçimde de hep birlikte yine el ele, gönül gönüle çalışmaya devam edeceğiz. Başarının efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak lazım. Bugüne kadar her zaman yaptığımız gibi çok çalışacağız, daha çok çalışacağız ama 31 Mart akşamı sandıklar açıldığında da yine Allah'ın izniyle başarının tadını çıkaran teşkilat, başarının tadını çıkaran ekip bu ekip olacak, sizler olacaksınız." ifadesini kullandı.

- "Değişiklikte çok büyük bereket vardır"

Karaosmanoğlu ise AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu anlatarak, 31 Mart akşamı Kocaeli'de 12 belediye ile Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacaklarına inandığını söyledi.

Üst üste 3 dönem "askerliğini" yaptığını dile getiren Karaosmanoğlu, "Tezkerem yaklaşıyor ama ben 'gel tezkere' demiyorum, bıkmadım. Biliyorsunuz, 'Doğal adayım' dedim. Biliyordum ki 3 dönem kuralı uygulanacak. Doğru bir karardır bu, asla yanlış bir karar değildir. Değişiklikte çok büyük bereket vardır. Biz de sizler gibi hizmetimize baba ve ağabey olarak devam edeceğiz. Hayatımız bitene kadar bu yolda devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy da 31 Mart seçimlerinde elde edecekleri zaferin provasını şu anda yaptıklarını dile getirerek, Büyükakın'ın adaylığının hayırlı olmasını diledi.