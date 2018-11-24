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AK Parti'nin belediye başkan adayları

Giresun Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu aday gösterildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:58
AK Parti'nin belediye başkan adayları

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin Giresun Belediye Başkan adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Giresun Belediye Başkanlığına Aytekin Şenlikoğlu'nun aday gösterildiğini açıkladı.

AK Parti İl Başkan Vekili Kenan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şenlikoğlu'nun dürüst, tüm insanlara sevgiyle bakan, halkı seven bir kişilik olduğunu söyledi.

Giresun'da en güçlü aday olarak seçimi kazanacaklarına inandıklarını dile getiren Tatlı, "Aytekin Başkan siyaseti bilen, teşkilatçı bir arkadaşımız. Bu zamana kadar yanlışı olmayan bir arkadaşımız. Seçimi de kazanabilecek olduğumuz en gerçekçi adaylardan biriydi. Onu da Cumhurbaşkanımız aday gösterdi." diye konuştu.

- Aytekin Şenlikoğlu'nun öz geçmişi

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Abacıbükü İlkokulu, 1990 yılında da Giresun İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı.

2001 yılında AK Parti Giresun Kurucu İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Başkanı olarak görev alan Şenlikoğlu, 2004-2006 yıllarında AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Geçen yıl AK Parti Giresun İl Başkanlığına yeniden atanan Şenlikoğlu, serbest avukatlık yapıyor.

Şenlikoğlu, evli ve 4 çocuk babası.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:58
  1. Ak Parti
  2. Aytekin Şenlikoğlu
  3. Belediye Başkan adayı
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