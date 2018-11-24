THY- Noukşot
0553 313 94 23

AK Parti'nin belediye başkan adayları

Gümüşhane Belediye Başkanlığına, mevcut başkan Ercan Çimen yeniden aday gösterildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:39
AK Parti'nin belediye başkan adayları

GÜMÜŞHANE (AA) - AK Parti'nin yerel seçimlerde Gümüşhane Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Ercan Çimen oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Gümüşhane Belediye Başkanlığına mevcut başkan Ercan Çimen'in yeniden aday gösterildiğini açıkladı.

Ercan Çimen, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır kutlu bir görev olarak gördüğü Gümüşhane Belediye Başkanlığını yürüttüğünü belirtti.

Görev süresi boyunca Gümüşhane'de birçok yatırım yaparak marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Çimen, "Şehrimiz için her zaman aşkla, heyecanla ve gururla çalıştık. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile yeniden aday gösterildim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Allah'ın izni ve vatandaşlarımızın desteği ile şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çimen, AK belediyecilik hizmetlerini önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Gümüşhane'miz için her zaman görevimizin başında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kutlu göreve bizi tekrar layık gören AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim çıktığımız yolda bizleri utandırmasın. Durmak yok, yola devam."

- Ercan Çimen kimdir?

Ercan Çimen, 1966'da Gümüşhane'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Siyasi hayatına Doğru Yol Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevleri ile başlayan Çimen, 2011'de AK Parti Gümüşhane İl Başkanı olduktan sonra 2014 yılında da Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi.

Çimen, evli ve iki çocuk babasıdır.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:39
  1. Ak Parti
  2. Belediye Başkanlığı seçimleri
  3. Gümüşhane

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretmenler müziği sokağa taşıdı
    1. Öğretmenler müziği sokağa taşıdı
    2. Eskrim: Yıldızlar Kılıç Türkiye..
    3. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    4. Maçın ardından
    5. DEAŞ mayınları can almaya devam ediyor
    6. AK Parti'den kadına şiddete karşı..
    7. Bir kulaksız çocuğun dramı..
    8. AK Parti Nevşehir Belediye başkan..
    9. Vücut neden ödem tutuyor?
    10. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    11. ABD'de tehlike çanları çalıyor! Yüz..
    12. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    13. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    14. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in..
    17. Mustafa Cengiz'den TFF ve üç hakeme..
    18. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    19. Otomobil sitenin otoparkına düştü: 2..
    20. AK Parti belediye başkan adayları son..
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!