THY- Noukşot
0553 313 94 23

AK Parti'nin belediye başkan adayları

Hakkari Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim aday gösterildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:21
AK Parti'nin belediye başkan adayları

HAKKARİ (AA) - AK Parti'nin yerel seçimlerde Hakkari Belediye Başkan adayı, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Hakkari Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in aday gösterildiğini açıkladı.

Epcim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu göreve layık gösterildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Hakkari'de görevlendirmeyle hizmet anlamında ciddi ilerleme sağlandığını belirten Epcim, "Vatana, millete ve Hakkari'ye hayırlı, uğurlu olsun. Allah daha güzel hizmetler nasip eder inşallah. Hakkari'ye daha iyi hizmetler sunmak için çaba göstereceğiz." dedi.

- Cüneyt Epcim'in öz geçmişi

Amasya'da 1981 yılında doğan Epcim, 2002'de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. 2004'te kaymakam adaylığı sınavını kazanan Epcim, Konya Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'nde dil eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi eğitimi alan Epcim, Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Artvin'in Ardanuç ve Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu.

2014'te Hakkari Vali Yardımcılığına atanan Epcim, 2016'da İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Bu görevi sürdüren ve evli olan Epcim, İngilizce biliyor.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:21
  1. Ak Parti
  2. Belediye Başkan adayı
  3. Cüneyt Epcim
  4. Hakkari
  5. yerel seçim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den kadına şiddete karşı "turuncu çizgi"
    1. AK Parti'den kadına şiddete karşı..
    2. Bir kulaksız çocuğun dramı..
    3. AK Parti Nevşehir Belediye başkan..
    4. Vücut neden ödem tutuyor?
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    6. ABD'de tehlike çanları çalıyor! Yüz..
    7. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    8. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    9. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    10. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    11. BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in..
    12. Mustafa Cengiz'den TFF ve üç hakeme..
    13. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    14. Otomobil sitenin otoparkına düştü: 2..
    15. AK Parti belediye başkan adayları son..
    16. Seyir halindeki araçta dans eden..
    17. Sorun şişmanlıkla bitmiyor ki, keşke..
    18. Real Madrid, Eibar'a fena dağıldı
    19. 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    20. Ünlü sunucular jüri üyesi oldu
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!