THY- Euroleague
0553 313 94 23

AK Parti'nin belediye başkan adayları

Rize Belediye Başkanlığına, eski İl Genel Meclisi Başkanı Rahmi Metin aday gösterildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:55
AK Parti'nin belediye başkan adayları

RİZE (AA) - Eski İl Genel Meclis Başkanı Rahmi Metin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Rize Belediye Başkan adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, AK Parti'nin Rize Belediye Başkan adayının, Rahmi Metin olduğunu açıkladı.

Rahmi Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık görenleri utandırmamak için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Metin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağında yerel seçimlerde yeni bir Türkiye rekoru hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "İnşallah ardından Rize'ye hak edecek şekilde hizmet edeceğiz. Yıllardır Rize'deyiz. Rize'miz için çalıştık. Şimdi de hep birlikte yine Rize için çalışacağız. İnşallah güzel hizmetler yaparız. Bizi bu göreve layık görenleri, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere utandırmayız." diye konuştu.

- Rahmi Metin'in öz geçmişi

Rahmi Metin, 26 Kasım 1969'da Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesinde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı.

Felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin, 2004 mahalli idareler seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü.

Çaykur Rizespor Kulübünde görev alarak spor alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapmaktadır.

Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:55
  1. Rahmi Metin
  2. Rİze
  3. Yerel Seçimlere doğru

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. DEAŞ mayınları can almaya devam ediyor
    3. AK Parti'den kadına şiddete karşı..
    4. Bir kulaksız çocuğun dramı..
    5. AK Parti Nevşehir Belediye başkan..
    6. Vücut neden ödem tutuyor?
    7. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    8. ABD'de tehlike çanları çalıyor! Yüz..
    9. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    10. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    11. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in..
    14. Mustafa Cengiz'den TFF ve üç hakeme..
    15. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    16. Otomobil sitenin otoparkına düştü: 2..
    17. AK Parti belediye başkan adayları son..
    18. Seyir halindeki araçta dans eden..
    19. Sorun şişmanlıkla bitmiyor ki, keşke..
    20. Real Madrid, Eibar'a fena dağıldı
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!