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AK Parti'nin belediye başkan adayları

Amasya Belediye Başkanlığına, mevcut Belediye Başkanı Cafer Özdemir yeniden aday gösterildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:48
AK Parti'nin belediye başkan adayları

AMASYA (AA) - AK Parti'nin yerel seçimlerde Amasya Belediye Başkan adayı, mevcut Belediye Başkanı Cafer Özdemir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Amasya Belediye Başkanlığına mevcut Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in aday gösterildiğini açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, yaptığı yazılı açıklamada, Cafer Özdemir'in 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday gösterilmesinin sevinçle karşılandığını belirtti.

Cafer Özdemir'in Amasya için değerli bir isim olduğuna işaret eden Ünek, şunları kaydetti:

"İnşallah onu tekrar Amasya Belediye Başkanı olarak göreceğiz. Amasya i̇çi̇n önemli şeyler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Amasya ve hemşehrilerimize daha iyi hizmetler yapabilmek için canla başla çalışacağına inanıyoruz. Cafer Özdemir'in Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühleri ile üçüncü dönemde tekrar aday olması, hemşehrilerimiz tarafından da sevinçle karşılandı. Hizmet eden bir belediye başkanının tekrar aday gösterilmesinden dolayı mutlu oldular."

- Cafer Özdemir'in öz geçmişi

Cafer Özdemir, 1967 yılında Yozgat Yerköy'de doğdu. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

2003 yılında AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atılan Özdemir, 2004 yılındaki mahalli idareler seçiminde birinci sıradan Amasya Belediyesi Meclis Üyesi seçildi ve Amasya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Özdemir, 29 Mart 2009'daki mahalli idareler seçiminde Amasya Belediye Başkanlığına ilk kez seçildi. 2014'te Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Özdemir, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:48
  1. AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek
  2. Amasya
  3. Amasya Belediye Başkanı
  4. Cafer Özdemir

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