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AK Parti'nin belediye başkan adayları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:- "Bursalılar bizi yıllardan beri tanıyor, biliyor. Partimizin kurulduğu günden beri çok ciddi destek gördük. İnşallah bu desteği biraz daha artırarak, teyit edeceğiz. Yarınlarımız çok daha güzel olacak"

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:39
AK Parti'nin belediye başkan adayları

BURSA (AA) - AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği mevcut başkan Alinur Aktaş, "Bursalılar bizi yıllardan beri tanıyor, biliyor. Partimizin kurulduğu günden beri çok ciddi destek gördük. İnşallah bu desteği biraz daha artırarak, teyit edeceğiz. Yarınlarımız çok daha güzel olacak." ifadesini kullandı.

Aktaş, yazılı açıklamasında, 17 yıldır AK Parti davasının içinde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti büyükleriyle yol yürümenin kendisi için büyük bir onur ve şeref olduğunu belirtti.

Yaklaşık bir yıldır devam eden Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine bugün itibarıyla bir kez daha aday gösterildiğini ifade eden Aktaş, "Tabii ki bu, büyük bir kıvanç ama büyük de bir sorumluluk. Bizi bu göreve layık gören çok değerli Genel Başkanım, Cumhurbaşkanım başta olmak üzere büyüklerimize yürekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, Bursa'nın kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bursa'yı gelecek vizyonuna ekibimizle beraber taşımak, inşallah bugünden sonra bizim sorumluluğumuzda. Bir taraftan Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devam ederken diğer taraftan 31 Mart seçimleri için çalışmalara hız vereceğiz. Görevimizi ifa ederken, 31 Mart 2019'a kadar aday misyonuyla çalmadık kapı bırakmayacağız. Bursalılar bizi yıllardan beri tanıyor, biliyor. Partimizin kurulduğu günden beri çok ciddi destek gördük. İnşallah bu desteği biraz daha artırarak, teyit edeceğiz. Yarınlarımız çok daha güzel olacak."


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:39
  1. Alinur Aktaş
  2. Bursa
  3. yerel seçim

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