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AK Parti'nin belediye başkan adayları

Burdur Belediye Başkanlığına, Burdur Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Deniz Kurt aday gösterildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:33
AK Parti'nin belediye başkan adayları

BURDUR (AA) - AK Parti'nin Burdur Belediye Başkan Adayı, Burdur Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Deniz Kurt oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, AK Parti'nin Burdur Belediye Başkan adayının Burdur Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Deniz Kurt olduğunu açıkladı.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deniz Kurt'un AK Parti'nin teşkilatlarından gelen bir isim olduğunu, uzun yıllar teşkilatta başkan yardımcılığı görevini yürüttüğünü söyledi.

Deniz Kurt'un aday gösterilmesinin, teşkilatında ve kendisinde büyük bir sevinç yarattığını ifade eden Mengi, "Siyasete yabancı olmayan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan, halkla ilişkileri iyi, insanımızın gönlüne dokunan mütevazı bir arkadaşımız." dedi.

Mengi, Deniz Kurt'un güçlü bir aday olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onunla beraber kazanacağımıza yürekten inanıyoruz. Bize düşen teşkilatımızı adayımızla hareketlendirmek. Aşkla şevkle bu mücadeleye bugünden itibaren başlayıp 31 Mart gecesine kadar hiç durmadan bütün gücümüzle çalışıp zafere ulaşacağımıza inanıyorum. Biz sadece fen işleri yapan bir belediye başkanı adayı beklemiyoruz. Şehrin bütün sorunlarına bilen, şehri geliştiren, şehre ekonomik vizyon katan bir belediye başkanı adayı profili çizeceğiz. Tüm vatandaşlarımız seçim çalışmalarında bunları görecek inşallah."

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik de "Genç bir kardeşimiz iş hayatından, tüccarlıktan gelen bir kardeşimiz. Yöneticiliği ve idareciliği bilen bir insan. Burdur için faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

- Kurt'un öz geçmişi

Deniz Kurt, 1978'de Isparta'da doğdu. Ege Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu olan Kurt, 2012 yılında AK Parti Burdur İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Kurt Depo Liman Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Kurt, Burdur Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:33
  1. Ak Parti
  2. Belediye Başkan adayı
  3. Burdur
  4. Deniz Kurt
  5. Yerel Seçimler

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