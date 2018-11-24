AK Parti'nin belediye başkan adayları

ADIYAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Süleyman Kılınç'ı Adıyaman belediye başkan adayı olarak açıklaması, kentte sevinçle karşılandı.

Süleyman Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye başkan adayı olmanın ağır bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Adıyaman'da AK Parti'nin oy oranının artacağı ümidini ifade eden Kılınç, "Oy oranı artacaktır, bundan emin olabilirsiniz. Tüm milletvekilleri ve mevcut belediye başkanımızla beraber ciddi bir çalışma içerisine gireceğiz. AK Parti teşkilatı olarak hep beraber Adıyaman'da bu dönem çok farklı olacak diye düşünüyorum." dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tekbaş da Kılınç'ın aday gösterilmesinin Adıyaman için isabetli bir tercih olduğunu belirtti.

Kentte yapılan kamuoyu çalışmalarında Kılınç'ın isminin ön planda olduğunu dile getiren Tekbaş, "Süleyman Kılınç, hepimiz için hayırlı olsun. Hep beraber el ele vererek gönül birliğiyle en yüksek oranda oy alabilmek için çalışacağız." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Faysal Ünsal ise Süleyman Kılınç'ın Adıyaman için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

- Süleyman Kılınç'ın öz geçmişi

1965 yılında Adıyaman'da doğan Süleyman Kılınç, orta öğrenimini Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Uzun yıllar Adıyaman'da uzman tabip olarak görev yapan Kılınç, 4 dönem Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı ve 1 dönem de Tabip Odası Onur Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Kamuda ve özel hastanelerde başhekimlik ve yöneticilik de yapan Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Evli ve üç çocuk babası, İngilizce bilen Kılınç'ın, önceki dönemlerde AK Parti Adıyaman milletvekili aday adaylığı bulunuyor.







