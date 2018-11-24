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AK Parti'nin belediye başkan adayları

Niğde Belediye Başkanlığına, eski AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir aday gösterildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 17:18
AK Parti'nin belediye başkan adayları

NİĞDE (AA) - AK Parti'nin Niğde Belediye Başkan Adayı, eski AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Niğde Belediye Başkanlığına Emrah Özdemir'in aday gösterildiğini açıkladı.

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Niğde İl Başkanlığı, il yönetimi kurulu üyeliği görevini başarıyla yerine getiren Emrah Özdemir'in bilgi, birikim ve tecrübesini Niğde'ye aktaracağını belirtti.

Ödemir'in daha önce verilen görevleri başarıyla ve eksiksiz yerine getirdiğine dikkati çeken Peşin, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar AK Parti'ye gönül veren ve gönüllerde taht kuran Emrah Özdemir'in halkımızın da takdiriyle Niğde'de dalgalanan AK Belediyecilik hizmet bayrağını kaldığı yerden daha da yukarılara taşıyacağına inancımız tamdır. Bundan sonra birlik, beraberlik ve gayret içinde AK Parti adayımız Emrah Özdemir'in arkasında dimdik durarak büyük bir tarih yazacağız. Başarıyla yerine getirdiği görevler gibi belediye başkanlığı görevini de layıkıyla yerine getireceğinden şüphemiz yoktur. Allah utandırmasın."

- Özdemir'in öz geçmişi

Emrah Özdemir, 1980 yılında Niğde'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren Özdemir, vatani görevini İskenderun'da tamamladı.

2011'de AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan Özdemir, 2013-2017 yılları arasında İl Başkanı olarak görev yaptı.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Özdemir, aile şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

İyi derecede İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babası.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 17:18
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  2. Belediye Başkan adayı
  3. Emrah Özdemir
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