AK Parti'nin belediye başkan adayları

ŞANLIURFA (AA) - Eski AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin Şanlıurfa Belediye Başkan adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’ndeki törende, AK Parti'nin Şanlıurfa Belediye Başkan adayının eski İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaylık açıklamasının Beyazgül'e, partilerine ve Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Önceki dönem il başkanı olan Beyazgül'e güvendiklerini belirten Yıldız, "Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye yaptığı büyük hizmetler için teşekkür ediyorum. İnşallah seçimlerde yine hep birlikte çalışıp her zaman olduğu gibi en iyi sonucu almak istiyoruz. Bugüne kadar tüm aday adaylarına aynı mesafede yaklaştık. Bundan sonra ise belirlenecek adaylarla gecemizi gündüzümüze katarak, herkese ulaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

- Zeynel Abidin Beyazgül'ün öz geçmişi



1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1985-1996 yıllarında avukat olarak görev yaptıktan sonra 1996 yılında İncesu Noteri olarak mesleğe başlayan Zeynel Abidin Beyazgül, daha sonra sırasıyla Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'nci Noterliği görevlerini yürüttü. Beyazgül, 2013 yılında atandığı Şanlıurfa 5'inci Noterliği görevine devam ediyor.



Zeynel Abidin Beyazgül, aynı zamanda 2011-2012 yıllarında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yıllarında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak idari görevlerde bulundu. 2015 yılında yapılan AK Parti Şanlıurfa İl Kongresinde il başkanı seçilen Beyazgül, 26 Ocak'taki kongrede güven tazeledi.

Beyazgül, 24 Haziran'daki milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için görevinden istifa etti.