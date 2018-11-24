AK Parti'nin belediye başkan adayları

YALOVA (AA) - AK Parti'nin Yalova Belediye Başkan adayı, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Yalova Belediye Başkanlığına Yusuf Ziya Öztabak'ın aday gösterildiğini açıkladı.

AK Parti Yalova İl Başkan Yardımcısı Ali Rıza Alkış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaylık açıklamasının Yalova'ya hayırlı olmasını diledi.

Yalova'nın, daha önce AK Parti belediyeciliğiyle, 50 yıldır kente gelmeyen hizmetlerle tanıştığını belirten Alkış, "Yalova'da yeniden AK Parti belediyeciliğini kazandırma gayretimiz var." dedi.

Öztabak'ın, 5 yıldır AK Parti Yalova İl Başkanı görevinde olduğunu anımsatan Alkış, "Öztabak'ın AK Parti İl Başkanı olarak yaptığı hizmetlerin aynısını Yalova Belediye Başkanı olarak yapacağından şüphemiz yok. Öztabak'ı 31 Mart akşamı milletimizin de takdiriyle belediye başkanlığı makamına oturtacağız. Yalova'nın belediyecilikte kaybettiği yılları telafi edeceğiz." diye konuştu.

- Yusuf Ziya Öztabak'ın öz geçmişi

Rize'de 1963 yılında doğan Yusuf Ziya Öztabak, Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Eğitiminin ardından Yalova'da iş hayatına atılan Öztabak, serbest muhasebeci, mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak mesleğini icra etti.

Yalova Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında denetim, disiplin ve yönetim kurulu üyeliği ile başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Öztabak, UÜ Yalova Meslek Yüksek Okulunda da misafir öğretim görevlisi olarak meslek dersleri verdi.

Öztabak, Yalova Yardım Derneği Başkanlığı, Yalova Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Siyasi hayatına 2001'de başlayan Öztabak, Yalova'da AK Parti kurucu il yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı, mali ve idari işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı, teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcılığı ve siyasi, hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu ve 2004-2009 döneminde Yalova Belediyesinde meclis üyesi olarak görev yaptı.

AK Parti meclis grup başkanlığı ve belediye başkan vekilliği görevlerinde de bulunan Öztabak, 23. Dönem Genel Seçimleri'nde milletvekili aday adayı oldu. 28 Nisan 2014'te il başkanlığı görevine başlayan ve bu görevini halen sürdüren Öztabak, evli ve 3 çocuk babası.