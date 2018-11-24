AK Parti'nin belediye başkan adayları

KASTAMONU (AA) - AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kastamonu Belediye Başkan adayı, mevcut Başkan Tahsin Babaş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende, AK Parti'nin Kastamonu Belediye Başkan adayının, mevcut Belediye Başkanı Tahsin Babaş olduğunu açıkladı.

AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Babaş'ın yeniden aday gösterilmesinin kentte sevinçle karşılandığını söyledi.

Geride kalan yıllarda Kastamonu'da önemli işler yapıldığına işaret eden Ünlü, "Belediye Başkanımız Tahsin Babaş, 4,5 yıllık belediye başkanlığı döneminde binin üzerinde projeye imza atarak Kastamonu'yu AK belediyecilik anlayışı ile tanıştırdı. Birbirinden önemli işler yaparak şehrin çehresini değiştirdi." diye konuştu.

Yeni dönemde de önemli işlere imza atılacağını dile getiren Ünlü, "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde çok daha güzel işler yaparak Kastamonu'yu geleceğe taşıyacağız. Başkanımızı şimdiden kutluyoruz." dedi.

- Tahsin Babaş'ın öz geçmişi

Tahsin Babaş, 1967 yılında Kastamonu'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Kastamonu'da tamamlayan, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Babaş, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Programı'nı da bitirdi.

Kastamonu Belediyesinde 1989 yılında memuriyete başlayan Babaş, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2013 yılına kadar Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Babaş, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı olarak Kastamonu Belediye Başkanlığına seçildi.

Belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projelerle çeşitli alanlarda ödüller alan Babaş, evli ve bir çocuk babasıdır.