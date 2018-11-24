AK Parti'nin belediye başkan adayları

BURSA (AA) - AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Alinur Aktaş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının Alinur Aktaş olduğunu açıkladı.



AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaylık açıklamasının Aktaş'a ve Bursa'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Salman, hep birlikte çalışarak Bursa'yı çok daha güzel yerlere getireceklerini belirterek, "Bursa, AK Parti'ye her dönemde oy verdi. İnşallah bu dönemde de yoğun bir destek alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık bir yıl önce Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirildiğini anımsatan Salman, şöyle devam etti:

"Aktaş sempatik tavırlarıyla, gayretiyle, Bursa'nın sorunlarına pratik çözümleriyle kamuoyunda kısa sürede sevildi. Kamuoyunca oldukça önemli bir şekilde desteklendiğini biliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte 5 yıl boyunca kendi vizyonuyla Bursa'ya gerekli olan yatırımlar, planlar, projeler ve güzel çalışmalar yapacağına yürekten inanıyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğiz."

- Alinur Aktaş'ın öz geçmişi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1970 yılında doğan Alinur Aktaş, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi alanında tamamlayan Aktaş, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik yaptı.

Aktaş, mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortaklarıyla kurduğu mobilya firmasıyla ticaret hayatına atıldı.

2002 yılında AK Parti kurucu yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatına başlayan Aktaş, 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca belediye başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez "Yılın Belediye Başkanı" seçildi.

Aktaş, 2 Kasım 2017'de Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü oturumda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babası.



