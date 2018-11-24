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AK Parti'nin belediye başkan adayları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç aday gösterildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:36
AK Parti'nin belediye başkan adayları

KAYSERİ (AA) - AK Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın aday gösterildiğini açıkladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükkılıç'ın kentte karşılığı olan bir başkan olduğunu ifade ederek, "Kentimizde sevilen bir başkanımız. Melikgazi'de gösterdiği performansın daha da fazlasını göstererek kentimizi daha iyi noktalara taşıyacaktır. Teşkilatımız, başkanımızın arkasında temposunu artırarak çalışmalarını devam ettirecektir. İnşallah daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerden de oyumuzu artırarak çıkacağız." diye konuştu.

- Öz geçmişi

1953 yılında Develi ilçesine bağlı Şıhlı beldesinde doğan Büyükkılıç, Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesinden mezun oldu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren ve nöroloji dalında uzmanlığını alan Büyükkılıç, Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı.

Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde tabip teğmen olarak tamamlayan Büyükkılıç, çeşitli sivil toplum örgütlerinde yöneticilik ve başkanlık görevlerinde bulundu.

Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak giren Büyükkılıç, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

Fazilet Partisi'nden 1999 yılında Melikgazi Belediye Başkanı seçilen Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında ise AK Parti'den belediye başkanı seçilerek görevini sürdürdü.

Halen Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babası.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:36
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