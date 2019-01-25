AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı
Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Seyhan Belediye Başkan adayımız, eski İl Başkanımız Fikret Yeni kardeşim, çalışmaları sırasında alçakça bir saldırıya uğradı. Fikret kardeşimizle konuştum, durumu çok iyi, çalışmalarını aksatmadan sürdürecek"25 Ocak 2019 Cuma 22:18
ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seyhan Belediye Başkan Adayımız, eski İl Başkanımız Fikret Yeni kardeşim, çalışmaları sırasında alçakça bir saldırıya uğradı. Fikret kardeşimizle konuştum, durumu çok iyi, çalışmalarını aksatmadan sürdürecek. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.
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