0553 313 94 23

AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı

Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Seyhan Belediye Başkan adayımız, eski İl Başkanımız Fikret Yeni kardeşim, çalışmaları sırasında alçakça bir saldırıya uğradı. Fikret kardeşimizle konuştum, durumu çok iyi, çalışmalarını aksatmadan sürdürecek"

25 Ocak 2019 Cuma 22:18
AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bıçaklı saldırı sonucu yaralanan AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seyhan Belediye Başkan Adayımız, eski İl Başkanımız Fikret Yeni kardeşim, çalışmaları sırasında alçakça bir saldırıya uğradı. Fikret kardeşimizle konuştum, durumu çok iyi, çalışmalarını aksatmadan sürdürecek. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:18
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  2. AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan adayı Fikret Yeni
  3. Twitter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto Süper Lig
    1. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    2. Kartal'a evinde büyük şok
    3. Ali Şen: Fenerbahçe şampiyon da..
    4. Zafer için Zafer için geri say geri..
    5. Rusya'dan 'Adana Mutabakatı' ve..
    6. AK Parti belediye başkan adayına..
    7. ABD'de kriz çözüldü! 35 gün sonra..
    8. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    9. Hamas'tan Katar açıklaması: Reddediyoruz
    10. "Trump, dünyadaki iktisat sistemini..
    11. ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür..
    12. AK Parti'nin belediye başkan adayına..
    13. ABD'nin Venezuela'daki kirli planı..
    14. Rusya'dan "Adana Mutabakatı" açıklaması
    15. Zarif'ten Venezuela hükümetine destek..
    16. Erdoğan'dan AYM Başkanı Arslan'a..
    17. "Avusturya'daki Türk toplumunun..
    18. O belgeler yayımlandı! Rusya ile..
    19. 'Allah'ın izniyle Ankara'yı onlara..
    20. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar anjiyo..
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde