AK Parti'nin Bayrampaşa mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(İmamoğlu) Bunların gönderdiği aday? Proje, proje... Ondan İstanbul gibi bir şehre belediye başkan adayı olur mu? Bay Kemal'e göre olur." dedi.

Erdoğan, partisinin Bayrampaşa mitinginde yaptığı konuşmada, son 17 yılda İstanbul'a yapılan yatırımlara ilişkin bir video izletti.

Gelecek dönemde Bayrampaşa'ya büyük hizmetler kazandırılacağını bildiren Erdoğan, şunları anlattı:

"Muratpaşa Mahallesi'ne kapalı yüzme havuzu ve bir okulumuza kapalı spor salonu yapıyoruz. Altıntepsi İtfaiye İstasyonu'nun yapımı sürüyor. Bayrampaşa'ya Türkiye'deki tüm üniversitelerin araştırma merkezi kuracağı bir teknoloji üssü açıyoruz. Laboratuvar ve test merkezlerini barındıracak bu teknoloji üssünde 6 bin 500 kişi çalışabilecek. Bayrampaşa'da yapacağımız yeni yol ve kavşaklarla trafiği rahatlatıyoruz. Dumlupınar Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Askeri Fırın Sokak, Yılanlı Ayazma Sokak ile Davutpaşa Caddesi, Eski Londra Asfaltı ve Yıldız Caddesi kesişiminde geometrik bir düzenleme yapacağız."

TEM bağlantı yolu üzerine eski cezaevi civarında yeni bir köprü inşa edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Vatan Caddesi-Mahmutbey Köprüsü arasındaki yolu rehabilite edeceğiz. Ulaştırma Kavşağı, Şehit Kamil Balkan Caddesi, Millet Caddesi, Eski Edirne Asfaltı, Otogar Bağlantı Yolu arasında yeni yol ve kavşak yapacağız. Bayrampaşa'da inşa edeceğimiz iki yeni tünelle ulaşım daha hızlı hale gelecek. Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler Tüneli ve Küçükçekmece Gümrük Yolu, Avcılar, Küçükçekmece Gölü Tüneli'yle birlikte Bayrampaşa'da alternatif trafik güzergahları oluşacak." diye konuştu.

- İlçeye 5 bin 148 araç kapasiteli yeni otopark

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeye 5 bin 148 araç kapasiteli yeni otoparklar kazandırılacağını, Kocatepe ve Terazidere arasına yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu inşa edileceğini dile getirerek, İstanbul'a yapılacak yeşil koridorun Bayrampaşa'dan da geçeceğini belirtti.

Bayrampaşa'ya yapılacak Kocatepe ve Bayrampaşa şehir terasları ve millet bahçesiyle ilçenin yeni hayat alanlarına kavuşacağını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geçmişi 192 yılı bulan Çevik Kuvvet binasını aslına uygun bir şekilde restore ederek, kültür ve sanat faaliyetleri için kullanacağız. Çevik Kuvvet'i oradan taşıyoruz. Orayı da tarihi olarak bir müze, kültür sanat merkezi haline getiriyoruz. Çetin Emeç Stadı'nı yenileyerek, 5 bin kişilik bir stat ve 2 bin kişilik kapalı spor salonunu ilçemize kazandıracağız. Stadın yanında bulunan 40 dönümlük alanı da tamamen boşaltarak, burada yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Proje içinde zemin otoparkından bireysel spor merkezlerine, yüzme havuzlarına kadar pek çok ünite bulunacak."

- "Bunların hangisinin siyasette böyle bir geçmişi, tecrübesi, deneyimi var?"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a Binali Yıldırım gibi birisinin gerektiğini ifade ederek, "Aynı zamanda 'Dünyayı tanıyan, dünyanın da onun tanıdığı bir belediye başkan adayı gerekir.' dedik." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"(İmamoğlu) Peki bunların gönderdiği aday? Proje, proje... Ondan İstanbul gibi bir şehre belediye başkan adayı olur mu? Bay Kemal'e göre olur. Niye? Bay Kemal'i zorlayacak birisi olmaması lazım. O, koltuğu sağlam tutmanı gayreti içinde. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz bu yola, 40 yıldır siyasetin içinde girdik, çekirdekten, gençlik kollarından geldik, tırnaklarımızla. Bunların hangisinin siyasette böyle bir geçmişi, tecrübesi, deneyimi var? Yok. Siz, İstanbul'da da bu kardeşinizi seçtiniz ve başbakan yaptınız, daha sonra cumhurbaşkanı yaptınız. O, ise kasetle geldi."

Vatandaşlardan yarın mutlaka sandıklara gitmelerini isteyen Erdoğan, "Kırgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi, öfkemizi içimize gömeceğiz. Hepimizin yaraları olabilir, doğrudur ama biz 'Marifet iltifata tabidir.' diyeceğiz. Kim buraya daha iyi hizmet verir? AK Parti verir. O zaman desteğimizi vereceğiz. Biliniz ki hangi belediye başkanım veya milletvekilim benim halkımı üzerse, beni de üzmüş olur." dedi.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayrampaşa Spor Kulübünün atkısıyla platforma çıktı. Alandaki vatandaşların yanı sıra çevredeki ev ve iş yerlerinden kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları da selamladı.

Erdoğan için pencereden tezahüratta bulunan bazı vatandaşların meşale yaktığı görüldü.



Mitinge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner katıldı.

Mitingin sonunda Erdoğan, katılımcılara çay dağıttı.

(Bitti)