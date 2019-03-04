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AK Parti'nin Bartın mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)- "CHP gibi, sosyal devletin edebiyatını yapmadık, gerçek anlamda pratiğini ortaya koyduk. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman üniversite gençlerine burs veriyorduk. Bu CHP ne yaptı biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesine götürdü ve belediyelerin gençlere burs vermesini yasakladılar. Ne zamanki başbakan oldum, bu defa biz Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla burs ve kredinin önünü açtık"

04 Mart 2019 Pazartesi 18:07
AK Parti'nin Bartın mitingi

BARTIN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP gibi, sosyal devletin edebiyatını yapmadık, gerçek anlamda pratiğini ortaya koyduk. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman üniversite gençlerine burs veriyorduk. Bu CHP ne yaptı biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesine götürdü ve belediyelerin gençlere burs vermesini yasakladılar. Ne zamanki başbakan oldum, bu defa biz Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla burs ve kredinin önünü açtık." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına tüm Bartınlıları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Biliyorum arayı biraz uzattık, nasip bugüneymiş. Bartın'ı ve Bartın'ın güzel insanlarını özlemişiz. Bugün gönüllerimizi buluşturan Rabbime hamdediyorum. Siz Bartınlı kardeşlerimin şu gerçeği çok iyi bilmesini istiyorum, uzun zamandır gelememiş olsak da Bartın'ı asla unutmadık, asla ihmal etmedik." diye konuştu.

Erdoğan, bundan sonra Bartın'a daha sık geleceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bartınlı kardeşlerim hamdolsun bizi hiç yalnız bırakmadılar. Tüm kritik süreçlerde, tüm sıkıntılı dönemlerde davalarına, bizatihi kendilerinin kurduğu ve bugünlere getirdiği partilerine sahip çıktılar. Şahsımı hem 10 Ağustos 2014'te hem de 24 Haziran seçimlerinde rekor oy oranlarıyla cumhurbaşkanlığı makamına getirdiniz. Hep milli iradenin, demokrasinin safında yer aldınız, bu güçlü duruşunuzla Türkiye'nin son 17 senede siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda yazdığı destanlarda, Bartın, pay sahibi oldunuz. Ülkemizin yolunu açtınız, Batı Karadeniz'in yolunu açtınız, Bartın'ın yolunu açtınız."

Bartınlılara, Zonguldak'tan selam getirdiğini belirten Erdoğan, "Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, milli iradenin gücünü daha da perçinlediniz, Türkiye'nin itibarına itibar kazandırdınız, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vefanızdan, kadirşinaslığınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemizin beka mücadelesine sahip çıkmanızı bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartınlılardan, Türkiye'nin beka mücadelesine sahip çıkmalarını ve 31 Mart'ta rekor oy oranı beklediğini dile getirdi.

"Bartın, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Bartın, 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıyor musun? Bartın, 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun? Bartın, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi, gönül işi' diyor musun? Bartın, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor musun?" sorularını yönelttiği vatandaşlardan olumlu yanıt alan Erdoğan, "Maşallah, Bartın bu işi Allah'ın izniyle bitirdi. Bartın'da artık sandığın rengi belli olmuştur. 31 Mart demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. 31 Mart Türkiye için, aziz milletimiz için, Bartın için hayırlara vesile olsun." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Bartın türkülerinin sadece sevdayı, hasreti, mücadeleyi, kavuşmayı anlatmadığını, kendilerinin vatandaşa olan hizmet aşkını da en güzel şekilde anlattığını dile getirerek, "Denizden köpük gelir, perçemin döküp gelir, bir yiğit bir yar için dağları aşıp gelir." dizelerini aktardı. Erdoğan, "Biz de son 17 yıldır sizler için bu anlayışla çalıştık, çalışıyoruz. Biz de Bartın için gerekirse dağlar, deryalar aşarak sizlerin huzuru, refahı, esenliği için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bartın'a olan muhabbetlerini sadece sözle değil icraatlarıyla, yatırımlarıyla da gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, çünkü milleti lafta değil, özde sevdiklerini söyledi.

Son 17 yılda Bartın'a 6,5 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, eğitimde 354 yeni derslik inşa ettiklerini, 16 bin öğrencisi ve 567 akademisyeniyle şehrin sembollerinden biri haline dönüşen Bartın Üniversitesini kurduklarını hatırlattı. Erdoğan, "Bu ülkede bizden önce hükümetler yok muydu? Niye üniversite kurmadılar? Ama biz kurduk. Niye? Bartın'ın gençleri buralardan çıkıp İstanbul'a, Ankara'ya, şuraya buraya gitmesinler, dedik ki üniversite onların ayağına gelsin, onun için üniversiteyi burada kurduk." dedi.

Öğrencilerin barınma ihtiyaçları için 4 bin 93 kapasiteli yurt binaları açtıklarını, bu yıl içerisinde bin, gelecek sene de 2 bin 808 kapasiteli yurt binaları daha açacaklarını anlatan Erdoğan, Bartın'a sporcu yetiştirme merkezi, kapalı yüzme havuzu, gençlik merkezi, Amasra'ya da spor salonu ve futbol sahaları inşa ettiklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi Bartın'da da sosyal devlet ilkesinin en güzel örneklerini hayata geçirdik. CHP gibi, sosyal devletin edebiyatını yapmadık, gerçek anlamda pratiğini ortaya koyduk. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman üniversite gençlerine burs veriyorduk. Bu CHP ne yaptı biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesine götürdü ve belediyelerin gençlere burs vermesini yasakladılar. Ne zamanki başbakan oldum, bu defa biz Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla burs ve kredinin önünü açtık. Şimdi her üniversite genci Kredi Yurtlar Kurumuna müracaat ettiği zaman ister burs alır, ister kredi. Yani geri döndürmek yok."

Bartınlı ihtiyaç sahibi vatandaşlara, yaşlı ve engellilere toplamda 367 milyon lira kaynak aktardıklarını söyleyen Erdoğan, şehitlerin kendilerine ve devlete emaneti olan yakınlarına da sahip çıktıklarını ifade etti.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:07
  1. Cumhuriyet Meydanı
  2. seçim2019
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. vatandaşlara hitap

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