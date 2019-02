AK Parti'nin Balıkesir mitingi

BALIKESİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları için yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, art arda hayata geçirdikleri reformlarla Türkiye'yi gelecekteki daha büyük mücadelelere hazırladıklarını, ele aldıkları konulardan birinin de askerlik sistemi olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Ülkemiz, bölgesinin ve dünyanın en büyük ordularından birine sahiptir. Değişen ihtiyaçlara göre, ordumuzun yapısını güçlendirmek, bizim en başta gelen görevlerimizden biridir. Eğitim ve iş imkanlarında ortaya çıkan gelişmeler, gençlerimizin askerlik hizmetlerini sürekli ertelemelerine yol açıyordu. Bunun yanında gelişen teknoloji, karmaşık hale gelen terörle mücadele yöntemleri, geçici olarak askerlik yapan yükümlülerimizin yararlanılabileceği alanları sınırlıyordu." diye konuştu.

Milletin talebi ve ordunun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Milli Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına yeni bir askerlik sistemini çalışmaları için talimat verdiğini anımsatan Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili şunları kaydetti:

"Kurumlar çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkarttılar. Şimdi burada özellikle gençlerimizin merakla beklediği bu meselede geldiğimiz noktayı milletimizle paylaşmak istiyorum. Ekranları başında bizi izleyen milletime bunu Balıkesir'den duyurmak istiyorum. Bilindiği gibi halen lisans ve lisansüstü programları bitirenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er, erbaş olarak askerlik yapıyor. Lisans düzeyinden aşağıda eğitim seviyesine sahip olanlar ise 12 ay er ve erbaş olarak askerlik görevini şu an itibarıyla yerine getiriyor. Bir de yurt dışındaki vatandaşlarımızın faydalandığı dövizle askerlik ile zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamaları var."

Erdoğan, yeni sistemde lisans ve lisansüstü için ordunun ihtiyacına göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek subaylığın devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki yıllık meslek yüksekokulları mezunları için burada yeni bir adım atıyoruz. İhtiyaca göre belirlenecek sayıda 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması getiriyoruz. Yedek subaylık ve yedek astsubaylık görevlerini yerine getirenlere iki aylık eğitimleri döneminde harçlık verilecek. 10 aylık kıta görevlerinde ise maaş ödenecek."

Lise ve altı mezunlar için, diğer eğitim gruplarından isteyenler için 6 ay artı 6 aylık bir askerlik uygulaması getirileceğini aktaran Erdoğan, "Bir aylık eğitimini tamamlayıp 5 aylık kıta hizmetini bitirerek ilk 6 ayı tamamlayanlar isterlerse terhis olabilecekler. Şayet askerliğe devam etmeyi tercih ederlerse 6 ay süreyle maaşlı olarak görev yapacaklar. Bu 12 aylık sürenin bitiminde arzu eden askerlerimiz sözleşmeli, er, erbaş kadrolarına geçiş için müracaat edebilecekler. Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizle askerlik uygulaması sürecek." bilgilerini verdi.

- "Herkes bedelli askerliğe başvurabilecek"

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda da "Dövizli askerlik ile bedelli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. Dövizli askerlikteki kur neyse aynı şekilde TL olarak da o şekilde ödeyecek. Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını, ordumuzun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir çıkacak mı, çıkmayacak mı, böyle bir şey olmayacak. Eğitim durumuna bağlı olmaksızın, isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. Bedelli askerlikten yararlanmaya hak kazananlar 1 aylık temel askerlik eğitimlerinin ardından terhis edilecekler." bilgisini paylaştı.

- "Askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor"

İlk etapta her yıl 145 bin kişinin bedelli askerlikten yararlanabileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bedelli askerlik ücreti de sabit bir formüle göre hesaplanacak. Kurumlarımızın yaptıkları hesaplamalar, bedelli askerlikten gelen kaynağın eğitim dönemleri dışında tamamı maaşlı hale gelen diğer görevlilerin maliyetlerini ziyadesiyle karşılayacağını gösteriyor. Böylece gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor. Askere giden gencimiz ya bedelini ödeyip vatan vazifesini kısa sürede ifa edecek, işinin başına geri dönecek ya da maaşlı olarak görevini sürdürecek. Askerlik vazifesine devam edenlerin bir kısmı da sözleşmeli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yapma imkanına ayrıca kavuşacak."

Erdoğan, bu çalışmanın henüz taslak aşamasında olduğuna ve nihai safhaya ulaştığında tüm detaylarının milletle paylaşılacağına işaret ederek, yeni askerlik sisteminin şimdiden ülkeye, millete, gençlere ve Türk ordusuna hayırlı olmasını diledi.

- "İstikameti millet olmayanın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin, siyasi partiler ve adaylar için milletin nezdinde adeta tartıya çıktıkları, kalibrelerini, vizyonlarını, projelerini ortaya koydukları birer imtihan vesilesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi 17 yıldır yöneten bir parti olarak hem yaptıklarını anlattıklarına hem de yapacakları yeni projelerini, yeni vizyonlarını ifade ettiklerine işaret eden Erdoğan, "Yaptıklarımızı hangi heyecanla anlatıyorsak, projelerimizi onun iki katı heyecanla dile getiriyoruz. Çünkü biz bu millete, bu ülkeye aşığız. Bunun için de şehirlerimizi yeni hizmetlerle, yeni eserlerle buluşturmak istiyoruz. Belediyecilikte 25 yıllık, hükümette 17 yıllık tecrübeye sahibiz. Bu süreçte başardığımız her hizmet, diktiğimiz her eser, kazandığımız her başarı bizim için sadece bir sonraki adımın işaretidir. Asla tamam demedik. Yeter demedik, yorulduk demedik. Her güne daha azimli, daha enerjik, daha kararlı başladık." ifadesini kullandı.

Balıkesirlilerden seçimlerde destek isteyen Erdoğan, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Biz bu şekilde gece gündüz çalışıp, koşturur, proje üretirken muhalefet ne yapıyor? Türkiye'nin herhangi bir meselesinde muhalefetin işe yarar, dişe dokunur, ciddiyeti ve alt yapısı olan herhangi bir teklifini duydunuz mu? Şehirlerimizin herhangi bir meselesinin çözümü için muhalefetin ön ayak olduğunu, vizyonuyla, projesiyle, formülüyle herhangi bir derde derman olduğunu gördünüz veya işittiniz mi? Göremezsiniz, duyamazsınız. CHP, çöp, çukur, çamur demektir. İstanbul'u ben bunlardan böyle aldım. CHP, yolsuzluk, yasak, yokluk demektir. Aramızdaki yaşlı anneler çok iyi bilir. O yağ kuyruklarını iyi bilirler. Reklamını yapmayayım ama Sana yağı kuyruklarını iyi bilirler. Biz de benzin kuyruklarını iyi biliriz. Şimdi çıkmışlar çadırlara girip kuyruğa giriyorlar ya, Bay Kemal, onlar varlık kuyruğu, yokluk değil. Şimdi herkes girip oradan ben patatesimi, soğanımı, domatesimi, sivri biberimi nasıl alacağım diye onun şeyinde. Şimdi onun da çözümü hazır. Bu da hallolacak. Ama bizdeki muhalefet kendi içinde iç kavgalarıyla meşgul. Hangi göreve kim gelecek, hangi listede kim yer alacak, hangi ekip üste çıkacak, hangi klik etkili olacak, hangi hizip gelecek? Tüm vakitlerini bunlarla geçirir, tüm enerjilerini bu işlerde kullanırlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Şubat'ta başlattıkları seçim kampanyası çerçevesinde Balıkesir'de 8'inci il mitingini yaptığını, bu sayıda ilçelerin hariç olduğunu söyledi.

Ankara'da ve İstabul'daki ilçe mitinglerine de devam ettiğini belirten Erdoğan, televizyon programları vasıtasıyla milletin evine de gittiklerini dile getirdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun yanında devlet işlerinden de asla taviz vermiyorum. Bir taraftan Soçi'ye gidiyorum, bir taraftan dışarıdan misafirlerim geliyor, onlarla beraber oluyorum. Hepsi bunların beraber. Seçimden sonra Külliye'de misafirim olun. Her ne kadar birileri gelemiyorsa da siz benim milletimsiniz. Orası milletin evi. Beklerim. Toplantılar, kabuller, yabancı liderlerle telefon görüşmeleri, zirveler ve daha pek çok faaliyetler ülkemizin ve milletimizin meselelerini takip ediyoruz. En azından devlet işlerinin sorumluluğu üzerlerinde olmayan, dolayısıyla daha çok zamana sahip diğer partilerin temsilcilerinin milletimizle kucaklaşmasına şahit oldunuz mu? İşte Türkiye'nin asıl meselesi budur. İstikameti millet olmayan bir muhalefetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur. Bizim muhalefetin tek bir hedefi var. O da bir şekilde AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın ayağının tökezlemesi ve meydanın kendilerine kalmasıdır."

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti.

Konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamlayan Erdoğan, vatandaşlara "Gidilmedik ev bırakmayacağız değil mi?" diye sordu. Erdoğan, daha sonra, "Bütün hanım kardeşlerimize ulaşacağız değil mi? Gençler, tüm gençlere ulaşıyoruz değil mi? Ana kademe, Cumhur İttifakı olarak durmak yok yola devam diyoruz." ifadelerini kullandı.

Miting alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte fotoğraflarının bulunduğu MHP ve AK Parti tarafından hazırlanan iki afiş dikkati çekti. Afişlerin birinde "Cumhur İttifakı millet aklı", diğerinde ise "Tevazu, samimiyet, gayret ile önce millet önce memleket" ifadeleri yer aldı. Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbol oynadığı dönemlerden bir fotoğrafının bulunduğu bir diğer pankartta ise "Sayende gençler ilk 11’de Reis" yazdığı görüldü.

Mitingde, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz da birer konuşma yaptı.

Mitinge, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, milletvekilleri ve MHP İl Başkanı Orhan Dereli de katıldı.

