AK Parti'nin Balıkesir mitingi

BALIKESİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Kuvayımilliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nin iki katından fazla büyütüldüğünü, kamulaştırma çalışmalarının bitirildiğini, yakında alt yapı faaliyetlerine geçileceğini belirtti. Erdoğan, böylece 20 bin kişilik ilave istihdama imkan sağlanacağını ifade etti.

Körfez bölgesinde de tarım ihtisas organize sanayi bölgesi kurmak üzere hazırlıklara başlandığını söyleyen Erdoğan, Bandırma'ya da 2 bin kişinin istihdam edileceği metal, yarı metal üzerine organize sanayi bölgesi kurulduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye'deki bor rezervinin yüzde 20'sine sahip Bigadiç bölgesinin bor madeninin kullanım alanı genişledikçe yeni yatırımlara, istihdama kavuşacağını aktardı.

Balıkesir'in termal su zenginliğinin sağlıkta, turizmde, tarımda en iyi şekilde kullanılması için yeni projelerin geliştirildiğini ifade eden Erdoğan, özellikle termal turizmin mevcut ikinci konutlarının kış mevsiminde değerlendirilecek şekilde geliştirilmesi çalışmalarının desteklendiğini kaydetti.

Bazı ilçelerin doğal gazda yaşadığı sıkıntıların çözüleceğini, Dursunbey başta olmak üzere bazı köylerdeki su sıkıntısının da en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirten Erdoğan, Kaz Dağları'nda UNESCO standartlarında jeopark kuracaklarını bildirdi.

Erdoğan, "2019 yılı şubat-mart ayları tarımsal destek noktasında 3 milyar 24 milyon 159 bin lira tarımsal destek vereceğiz. Tarım Bakanlığı bunun çalışmasını yapıyor." dedi.

- "Vatandaşımı sömürmeye kimsenin hakkı yok"

Patlıcanın fiyatının yüzde 50 oranında indiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk. Çanakkale'de bir tas çorbayı Mehmetim paylaşarak içmedi mi, içti. Bu oyuna benim milletim gelir mi? Bir ara kıymayı 35 liraya, 40 liraya çıkardılar. Ben de ithalin önünü açtım. İthalin önünü açınca bunlar fiyatları hemen aşağıya çekti ve 28 liraya indi. Ne zaman benim milletime bu oyunlar oynanırsa bilsinler ki biz anında tepelerine bineriz."

Çadır marketleri açmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, seçimden sonra bu işi daha da genişleteceklerini, vatandaşı sömürmeye kimsenin hakkı olmadığını kaydetti.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda kalkınmaya, büyümeye, gelişmeye devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Bunun yanında Türkiye bölgesindeki tarihi gelişmeler karşısında sahada ve masada tüm gücüyle mücadele etmeyi sürdürüyor. Üstelik tüm bu süreci yeni bir yönetim sistemine geçtiğimiz kritik bir dönemde yürütüyoruz. Şu ana kadar demokrasimizi ve kalkınmamızı birlikte ileriye taşıdığımız gibi bu büyük dönüşümü de sağlıklı şekilde gerçekleştirmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)



